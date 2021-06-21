Транспорт 1 час назад

Украинский аэропарк пополнили два авиалайнера

До конца лета планируется пополнение украинского авиафлота еще одним самолетом

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

18 и 19 июня в Украину прибыли два лайнера, которые пополнили флот украинских авиакомпаний SkyUp Airlines и Bees Airline, передает "Центр транспортных стратегий" (ЦТС).

Так, в минувшую пятницу в аэропорт Борисполь прилетел Boeing 737-900ER авиакомпании SkyUp в 215-местной компоновке. Он стал 4-м самолетом данной модели во флоте перевозчика. Регистрационный номер воздушного судна — UR-SQL.

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Как отмечает издание, это уже 12-й самолет в авиапарке компании, состоящем из среднемагистральных ВС:

– двух Boeing 737-700 NG на 149 мест;

– шести Boeing 737-800 NG на 189 мест;

– четырех Boeing 737-900 ER на 215 мест.

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В авиакомпании проинформировали, что до конца лета планируется пополнение флота еще одним самолетом.

Кроме этого, как информирует ЦТС, 19 мая в аэропорт "Киев" имени Сикорского (Жуляны) прибыл и еще один самолет другой отечественной авиакомпании — Bees Airline. Boeing 737-800 с регистрационным номером UR-UBD стал четвертым лайнером во флоте перевозчика. Самолет рассчитан на перевозку 189 пассажиров.

Ранее данный борт, как и все другие во флоте Bees Airline, эксплуатировался авиакомпанией МАУ.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении предоставления украинским авиакомпаниям переходного периода для использования самолетов отечественного производства.

Ранее вице-премьер-министр Украины Олег Уруский предложил наладить производство самолетов Boeing на заводе "Антонов".

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