Зеленский утвердил продление льгот для украинских авиакомпаний

Президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении предоставления украинским авиакомпаниям переходного периода для использования самолетов отечественного производства.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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"Документ будет способствовать поддержке украинских авиакомпаний в период перехода к использованию самолетов отечественного производства", — говорится в сообщении.

В частности, закон продлевает до конца 2024 года возможность эксплуатации в Украине в режиме временного ввоза с условным освобождением от уплаты таможенных платежей самолетов, ввозимых украинскими авиакомпаниями оперативным лизингом.

В таком режиме на таможенную территорию Украины могут ввозиться самолеты с массой пустого снаряженного аппарата более 10 тысяч кг, но не более 30 тысяч кг и максимальной пассажировместимостью от 44 до 110 мест.

При этом, согласно закону, правительство должно учесть в проекте государственного бюджета Украины на 2022 год финансирование мероприятий Государственной целевой научно-технической программы развития авиационной промышленности, в частности, по восстановлению полномасштабного серийного производства гражданских самолетов в Украине, освоение производства вертолетов, создание условий для сохранения доли рынка авиаперевозок для отечественных производителей.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла этот закон (№1492-IX) 1 июня 2021 года.

Напомним, на государственном предприятии "Одесский авиационный завод", которое входит в состав концерна "Укроборонпром", планируется запуск лицензированного производства вертолетов класса Bell UH-1 Iroquois.

Ранее вице-премьер-министр Украины Олег Уруский предложил наладить производство самолетов Boeing на заводе "Антонов".