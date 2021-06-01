Рада продлила беспошлинный ввоз в Украину иностранных самолетов

1 июня Верховная Рада на заседании приняла во втором чтении и в целом закон о продлении до 1 января 2025 года освобождения авиакомпаний от обложения таможенными платежами за ввоз иностранных самолетов.

Как информирует пресс-служба украинского парламента, законопроект №5301 поддержали 292 народных депутата. Временный период к переходу авиакомпаний на украинские самолеты связан с невыполнением утвержденных в Стратегии-2016 сроков.

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В частности, авиакомпании должны были перейти на использование самолетов, произведенных в Украине, до 2021 года. Однако с 2017 года ситуация с обеспечением украинских авиакомпаний самолетами отечественного производства не изменилась.

"В связи с чем, для недопущения крайне негативных последствий для авиакомпаний и возникла необходимость отсрочить до 1 января 2025 года вступления в силу изменений с положениями части первой статьи 105 Таможенного кодекса Украины", — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Таким образом, до 1 января 2025 года продолжается освобождение от обложения таможенными платежами самолетов массой более 10 тонн, но не более 30 тонн и максимальной пассажировместимостью от 44 до 110 мест.

Также Кабмину поручено предусмотреть при составлении госбюджета на 2022 год финансирование Государственной целевой научно-технической программы развития авиационной промышленности на 2021 — 2030 годы.

По уверению авторов законопроекта, объемов должно хватить "для восстановления полномасштабного серийного производства гражданских самолетов в Украине, освоения производства вертолетов, создания условий для сохранения доли рынка авиаперевозок для отечественных производителей.

Напомним, на государственном предприятии "Одесский авиационный завод", которое входит в состав концерна "Укроборонпром", планируется запуск лицензированного производства вертолетов класса Bell UH-1 Iroquois.

Ранее вице-премьер-министр Украины Олег Уруский предложил наладить производство самолетов Boeing на заводе "Антонов".