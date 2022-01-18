МАУ остановила полеты в Афины и Тбилиси

Авиакомпания МАУ несколько дней назад остановила регулярные полеты из аэропорта "Борисполь" сразу в два города — Афины и Тбилиси.

Об этом сообщает Аvianews.com.

Согласно данным онлайн-радара flightradar24.com, последний рейс из Киева в Афины PS353 самолет МАУ выполнил 11 января, рейс PS511 Киев —Тбилиси 16 января.

В системе бронирования самые ближайшие даты, на которые доступны авиабилеты МАУ на эти направления, 4 марта для рейсов Киев —Тбилиси и 1 марта для рейсов Киев — Афины.

При этом издание отправило запрос в авиакомпанию МАУ с просьбой прояснить ситуацию с остановкой перелетов в два города, однако на момент публикации новости пресс-служба комментарий не предоставила. В Avianews пообещали опубликовать ответ, когда его получат.

Как отмечает издание, причиной решения МАУ уйти с двух маршрутов могла стать конкуренция со стороны других авиаперевозчиков на фоне сниженного спроса в зимний период.

Например, полеты из Киева в Афины совершают два крупных европейских лоукостера Ryanair и Wizz Air, которые могут предложить более низкие цены на авиабилеты и компенсировать их за счет более прибыльных маршрутов.

Отметим, маршрут Киев — Тбилиси обслуживают украинские бюджетные авиакомпании SkyUp и Bees Airline. Даже при одинаковой цене билетов с МАУ они предлагают более удобное для пассажира расписание.

Кроме того, эти авиакомпании по самым дешевым тарифам разрешают провозить больше ручной клади, чем МАУ.

Отметим, МАУ планирует возобновить авиаперелеты в США и Канаду в 2022 году. Из-за пандемии коронавируса и введения карантинных ограничений выполнение этих рейсов было приостановлено.