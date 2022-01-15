Авиакомпания Air Ocean Airlines прекратила все полеты в Украине

Новая украинская авиакомпания Air Ocean Airlines, которая развивала внутренние авиарейсы, 15 января объявила об остановке всех полетов. Компания осуществляла рейсы из Киева в Запорожье, Львов, Черновцы, Харьков, из Львова в Запорожье и Харьков.

Об этом сообщает Аvianews.com.

Первые сообщения об отмене рейсов пассажиры начали получать 14 января — за один день до официальной остановки всех полетов.

В официальном заявлении Air Ocean Airlines пообещала вернуть деньги за билеты. Пассажиры, которые захотят перенести вылет по неиспользованному билету на другую дату, получат скидку 50% на покупку следующего билета.

Свое решение авиаперевозчик объяснил тем, что поставка новых самолетов задерживается, а на уже полученных авиалайнерах Ан-148 нужно провести плановое техническое обслуживание.

Первый рейс Air Ocean Airlines совершила 21 ноября 2021 года. Флот авиакомпании состоял из двух Ан-148. Их выпустили в 2011 и 2012 году на Воронежском авиазаводе. В России они летали в Сибири в авиакомпании «Ангара».

Украинская авиакомпания не стала перекрашивать эти самолеты. Российский флаг и предыдущую российскую регистрацию на фюзеляже закрыли с помощью наклеек.

Air Ocean Airlines развивалась как региональный авиаперевозчик с полным сервисом. Ее билеты включали багаж и питание. Компания запустила рейсы из Киева в Запорожье, Львов, Черновцы, Харьков, из Львова в Запорожье и Харьков.

В конце января 2022 года авиакомпания планировала получить третий самолет Ан-148, который также ранее летал в России.

Отметим, украинское законодательство предусматривает, что авиаперевозчик должен уведомлять пассажиров об отмене рейсов не менее чем за 14 дней до вылета, иначе он обязан выплатить компенсацию от 250 до 600 евро в зависимости от продолжительности маршрута.

Такая резкая отмена рейсов может свидетельствовать о финансовых проблемах, поскольку если настоящая причина в плановом техническом обслуживании самолетов, то об этом было известно заранее.

Отметим, 30 октября 2021 года состоялся первый рейс регионального реактивного самолета Ан-148 украинского авиаперевозчика Air Ocean Airlines. Перелет был совершен по маршруту Киев — Николаев. Госавиаслужба также разрешила авиакомпании Air Ocean Airlines запустить регулярные рейсы из Черновцов в Стамбул с частотой два раза в неделю. До этого авиакомпания получила право на выполнение чартерных рейсов по тому же маршруту.

7 января авиакомпания Air Ocean Airlines закрыла маршрут Киев-Харьков, который действовал всего две недели.