Госавиаслужба дала добро авиакомпаниям МАУ и Air Ocean Airlines на полеты по шести маршрутам

Комиссия Государственной авиационной службы выдала права авиакомпаниям Международные авиалинии Украины (МАУ) и Air Ocean Airlines на шесть международных маршрутов.

Как сообщает пресс-служба регулятора, Госавиаслужба разрешила авиакомпании Air Ocean Airlines запустить регулярные рейсы из Черновцов в Стамбул с частотой два раза в неделю.

До этого авиакомпания получила право на выполнение чартерных рейсов по тому же маршруту.

В свою очередь авиакомпания МАУ получила разрешения на выполнение рейсов из Киева в Маскат с частотой четыре раза в неделю, из Киева в Касабланку – дважды в неделю, из Харькова в Бахрейн – два раза в неделю, из Одессы в Бахрейн – два раза в неделю, из Днепра в Баку – два раза в неделю.

По решению комиссии Госавиаслужбы, права МАУ начнут действовать с 1 декабря на неограниченный срок.

Кроме этого, Госавиаслужба согласовала увеличение частоты полетов для МАУ на линии Киев – Бахрейн с двух до семи рейсов в неделю и разрешила Windrose выполнять полеты из Киева в Гонконг до шести раз в неделю вместо четырех.

На сегодняшний день о желании запустить новый рейс в рамках полученных прав заявляла только авиакомпания Air Ocean Airlines, которая хочет полететь из Черновцов в Стамбул.

Ранее Госавиаслужба выдала разрешение украинским авиакомпаниям SkyUp Airlines и Bees Airline на увеличение частоты рейсов по некоторым международным направлениям.