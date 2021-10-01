Лоукостеру SkyUp разрешили каждый день летать из Киева в Прагу

Государственная авиационная служба 28 сентября расширила права авиакомпании SkyUp с четырех до семи рейсов в неделю. Таким образом, SkyUp сможет ежедневно летать из Киева в Прагу, передает Avianews.

По информации издания, выдача дополнительных частот SkyUp стала возможной после того, как Госавиаслужба ограничила права авиакомпании Международные авиалинии Украины (МАУ).

Это сделали на основании действующего порядка предоставления и аннулирования прав на эксплуатацию воздушных линий. Он предусматривает, что если авиакомпания не использует права в течение 12 месяцев, их можно передать новой авиакомпании.

Существующие договоренности между Украиной и Чехией предусматривают, что авиакомпании каждой из стран могут летать с пассажирами из Киева в Прагу до 14 раз в неделю.

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За МАУ было закреплено 10 частот, но она продавала билеты только на четыре собственных рейса в неделю.

SkyUp имел права на четыре перелета в неделю и с 23 сентября запустил рейсы Киев — Прага с частотой три раза в неделю.

После нового решения комиссии Госавиаслужбы квота на полеты на маршруте Киев — Прага распределена между МАУ и SkyUp поровну — они могут совершать до семи рейсов в неделю между столицами Украины и Чехии.

В пресс-службе SkyUp сообщили, что рассматривают возможность запуска дополнительных рейсов из Киева в Прагу после получения новых прав, но более детальную информацию смогут предоставить позже.

Маршрут Киев — Прага оставался одним из немногих зарегулированных маршрутов между Украиной и странами Европы, на котором конкуренция была ограничена. Сейчас похожие ограничения действуют для полетов во Францию и Нидерланды.

Практика, когда права одной авиакомпании ограничивают, чтобы предоставить их другой, не распространена в Украине. Однако ее применение позволило SkyUp выйти на маршруты Киев — Стамбул и Киев — Алматы.

Ранее сообщалось, что украинская бюджетная авиакомпания SkyUp AirLines запускает с 18 октября регулярные рейсы из Киева в столицу Испании Мадрид.

Напомним, 10 июня Государственная авиационная служба Украины одобрила заявку лоукостера SkyUp Airlines на регулярные полеты из Киева в города Самарканд и Ургенч (Узбекистан).

Перед этим SkyUp Airlines отказалась от полетов по последнему внутреннему маршруту из Запорожья в Одессу.