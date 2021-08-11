Транспорт 50 минут назад

SkyUp запускает авиарейсы из Киева в Лиссабон

Перелеты будут выполняться один раз в неделю — в понедельник с вылетом из столицы Украины в 16:25

Фото: Facebook Фото: Facebook
Фото: Facebook

Украинская бюджетная авиакомпания SkyUp Airlines открыла продажу билетов на маршрут Киев — Лиссабон с 23 августа.

По информации "Центра транспортных стратегий" (ЦТС), перелеты будут выполняться один раз в неделю — в понедельник с вылетом из столицы Украины в 16:25.

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В издании отмечают, что на сегодняшний день въезд в Португалию разрешен гражданам Украины на континентальную территорию страны на условиях безвизового режима.

В ЦТС отмечают, что все пассажиры старше 12 лет должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа, или результаты экспресс-теста на антитела к COVID-19 (TRAg), сделанного не более чем за 48 часов.

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Кроме этого, можно предоставить действительный европейский (выданный в любой стране Евросоюза) COVID-сертификат (в бумажном или в электронном варианте). Все пассажиры также должны заполнить специальную форму.

Как и в случае с другими государствами, в авиакомпании рекомендуют проверять условия въезда в страну непосредственного перед вылетом.

Напомним, в конце июля SkyUp Airlines открыла продажу билетов на международные рейсы Киев — Ницца — Киев и Киев — Париж/Бове — Киев.

Ранее стало известно, что авиакомпания SkyUp Airlines в августе запускает несколько рейсов в Саудовскую Аравию из Киева и Львова.

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