SkyUp открывает авиарейсы из Киева в Мадрид

Украинская бюджетная авиакомпания SkyUp AirLines запускает с 18 октября регулярные рейсы из Киева в столицу Испании Мадрид.

Как сообщает пресс-служба AviaNews, разрешение на полеты без ограничения по сроку действия авиакомпания получила от авиационного регулятора Госавиаслужбы Украины 10 сентября.

По информации SkyUp, самолеты авиакомпании смогут летать между Киевом и Мадридом до трех раз в неделю.

График полетов предусматривает два вылета в неделю: по понедельникам и пятницам. Рейсы из Киева запланированы на 10:30, из Мадрида — на 15:00. Время в пути составит 4,5 часа.

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Расписание рейсов Киев — Мадрид — Киев SkyUp:

из Киева в Мадрид: вылет в 10:30, прилет в Мадрид — в 14:00, понедельник, пятница;

из Мадрида в Киев: вылет в 15:00, прилет — в 20:15, понедельник, пятница.

Ранее сообщалось, что с 26 декабря 2021 года украинская авиакомпания SkyUp Airlines запустит рейсы по маршруту Киев — Зальцбург — Киев.

Напомним, 10 июня Государственная авиационная служба Украины одобрила заявку лоукостера SkyUp Airlines на регулярные полеты из Киева в города Самарканд и Ургенч (Узбекистан).

Перед этим SkyUp Airlines отказалась от полетов по последнему внутреннему маршруту из Запорожья в Одессу.