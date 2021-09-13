Авиакомпания Bees Airline получила добро на 12 зимних рейсов

Украинская бюджетная авиакомпания Bees Airline получила права на выполнение чартерных рейсов из Киева и региональных аэропортов Украины по 12 маршрутам в зимний период.

Как сообщает Avianews, Госавиаслужба Украины оформила разрешения двумя отдельными приказами №1418 и №1423 от 10 сентября.

Согласно этим документам, Bees Airline сможет совершать чартеры из Киева на египетские курорты Хургада, Шарм-эль-Шейх, Марса-Алам, а также во второй по величине город Кении — Момбасу.

Из Львова лоукостеру разрешили летать в зимний период в Хургаду, Шарм-эль-Шейх и Марса-Алам, из Одессы — в Шарм-эль-Шейх, из Харькова — в Шарм-эль-Шейх и Марса-Алам, из Запорожья — в Шарм-эль-Шейх и Марса-Алам.

Все разрешения предусматривают, что Bees Airline может выполнять не менее одного рейса в неделю по всем маршрутам в период действия зимней навигации полетов сезона 2021/2022 годов. Она начнет действовать с 31 октября 2021 года и продлится до 26 марта 2022 года.

На сегодняшний день Bees Airline не продает билеты на эти чартерные рейсы. Перелет можно получить в составе тура, если купить путевку туроператора, который сотрудничает с авиакомпанией.

Ранее сообщалось, что новый украинский лоукостер Bees Airline решил перенести свои рейсы из Херсона в Николаев из-за предстоящего закрытия полосы в аэропорту Херсона.

Напомним, авиакомпания Bees Airline осуществила первый полет в марте 2021 года. Чартерным рейсом в Египет доставили 180 украинцев.