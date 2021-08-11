Из Киева — в Самарканд: Bees Airline открывает новый рейс в Узбекистан

30 августа украинский лоукостер Bees Airline запускает регулярные рейсы из Киева в город Самарканд в Узбекистане. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

По информации компании, самолеты Boeing 737-800 будут вылетать раз в неделю по понедельникам. Вылет из аэропорта "Киев" (Жуляны) — в 15:25, приземление в Самарканде — в 22:05.

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Обратные вылеты запланированы на 23:05 с прилетом в Украину во вторник в 02:35. Время в пути составит 4,5-5,5 часа в зависимости от направления.

Авиабилеты из Киева в Самарканд на рейсы Bees Airline можно купить на по цене от 9,6 тысячи грн в обе стороны по тарифу Light. Он включает перевозку только ручной клади до 7 кг.

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Перелет по тарифу Smart с включенным багажом до 23 кг стоит от 11,2 тысячи грн туда — обратно.

Напомним, в марте 2021 года новый украинский лоукостер Bees Airline осуществил первый полет. Чартерным рейсом в Египет доставили 180 украинцев.

Ранее сообщалось, что Bees Airlines подал заявки на получение маршрутов в Госавиаслужбу. Перед этим авиаперевозчик зарегистрировал два первых самолета.

Также Госавиаслужба выдала новому украинскому лоукост-перевозчику сертификат эксплуатанта, который дает право на полеты.

31 марта 2021 года авиакомпания Bees Airline начала продажу авиабилетов на международные регулярные рейсы.

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