Транспорт 1 час назад

Из Херсона — в Николаев: авиакомпания Bees Airline решила сменить аэропорт

Лоукостер Bees Airline решил перебраться из Херсона в Николаев

Фото: Facebook/Bees Airline-Ukrainian low cost Фото: Facebook/Bees Airline-Ukrainian low cost
Фото: Facebook/Bees Airline-Ukrainian low cost

Украинская бюджетная авиакомпания Bees Airline решила перенести свои рейсы из Херсона в Николаев из-за предстоящего закрытия полосы в аэропорту Херсона.

Как передает avianews.com, лоукостер стал первой авиакомпанией, которая перенесла свои рейсы из Херсона в другой город.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

"Решение принято, поэтому мы будем выполнять все рейсы из Николаева, которые ранее планировались из Херсона", — заявил генеральный директор Bees Airline Евгений Хайнацкий.

В настоящее время текущая маршрутная сеть Bees Airline из Херсона состоит из регулярного рейса в Тбилиси и чартерного в Анталью.

Читайте также:
Новый украинский лоукостер начинает авиаперелеты из Херсона в Тбилиси

Чтобы эти рейсы можно было перенести в Николаев, авиаперевозчик запросил права на новые маршруты у Госавиаслужбы. Регулятор 19 августа разрешил Bees Airline выполнять рейсы Николаев — Тбилиси и Николаев — Анталья.

По информации издания, первый рейс Bees Airline из Николаева состоится уже 3 сентября. В этот день самолет лоукостера вылетит в Тбилиси. Продажа билетов на маршрут уже открыта.

При этом, пассажиры, которые успели купить билеты на отмененные рейсы из Херсона, могут обратиться в авиакомпанию для бесплатной замены вылетов на рейсы из Николаева.

В аэропорту Херсона начнут работы по усилению и расширению существующей взлетно-посадочной полосы. Это позволит ей принимать дальнемагистральные самолеты Boeing 767.

Стоимость реконструкции составляет около 0,5 млрд грн. Исполнителем работ станет "Автомагистраль-Юг".

Для проведения подготовительных работ с 1 по 19 сентября длину полосы, которая доступна для взлетов и посадок, уменьшат с 2,5 до 2,2 тысяч метров. С 20 сентября аэропорт "Херсон" полностью закроют до конца года.

Такая ситуация затронет рейсы авиакомпаний МАУ в Киев, Turkish Airlines и Pegasus Airlines в Стамбул. На данный момент эти авиаперевозчики не обнародовали свои планы относительно возможного переноса рейсов в Николаев, который расположен в 80 км от Херсона.

Читайте также:
С третьей попытки: новый украинский лоукост Bees Airline будет летать в Египет, Кению и ЕС

Напомним, в марте 2021 года новый украинский лоукостер Bees Airline осуществил первый полет. Чартерным рейсом в Египет доставили 180 украинцев.

Ранее сообщалось, что Bees Airlines хочет запустить регулярные рейсы и подал заявки на получение маршрутов в Госавиаслужбу.

Перед этим авиаперевозчик зарегистрировал два первых самолета.

Также Госавиаслужба выдала новому украинскому лоукост-перевозчику Bees Airline сертификат эксплуатанта, который дает право на полеты.

31 марта 2021 года авиакомпания Bees Airline начала продажу авиабилетов на международные регулярные рейсы.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Ситуация в Афганистане: из-за паники в аэропорту Кабула погибли уже 12 человек
Ситуация в Афганистане: из-за паники в аэропорту Кабула погибли уже 12 человек
Одесский ритейлер "Таврия В" намерен запустить сеть дискаунтеров — СМИ
Одесский ритейлер "Таврия В" намерен запустить сеть дискаунтеров — СМИ
Трое афганцев разбились насмерть, пытаясь покинуть Кабул на шасси американского самолета
Трое афганцев разбились насмерть, пытаясь покинуть Кабул на шасси американского самолета
Загрузка...
Новое видео
Директор ДТЭК Дмитрий Сахарук о первой в Украине промбатарее на Запорожской ТЭС

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Бюро экономической безопасности возглавил глава ГФС Вадим Мельник

  3. "Золотой Дюк" Одесского кинофестиваля и приз зрительских симпатий — у "Стоп-Земля"

  4. Впервые бар из Украины попал в мировой гид 50 Best Discovery

  5. Кличко пожаловался, что его не пустили встречать Меркель

Ивент
В Києві нагородили "Героїв малого бізнесу". Розповідаємо, кого саме, за що і чим
В Києві нагородили "Героїв малого бізнесу". Розповідаємо, кого саме, за що і чим
7 серпня відбулася урочиста церемонія нагородження премією "Герої малого бізнесу 2021". На церемонію прибули понад 130 учасників — представники малого та середнього бізнесу з усієї країни і, звісно, Delo.ua. Розповідаємо, що там відбувалося
Загрузка...