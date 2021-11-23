Авиакомпаниям SkyUp и Bees Airline разрешили чаще летать в Чехию и Испанию

Государственная авиационная служба Украины выдала разрешение двум украинским авиакомпаниям на увеличение частоты рейсов по некоторым международным направлениям.

Об этом говорится в приказе о внесении изменений в документ о праве на эксплуатацию воздушной линии от 22 ноября.

Так, согласно документу, лоукостеру SkyUp Airlines разрешили увеличить частоту рейсов по маршруту Киев – Прага – Киев до 9 рейсов в неделю.

Стоит отметить, что 28 сентября Госавиаслужба расширила права авиакомпании SkyUp с четырех до семи рейсов в неделю.

Ранее сообщалось, что украинская бюджетная авиакомпания SkyUp AirLines запускает с 18 октября регулярные рейсы из Киева в столицу Испании Мадрид.

Кроме этого, авиакомпании Bees Airline Госавиаслужба предоставила право на выполнение пяти еженедельных рейсов по маршруту Киев – Барселона – Киев.

Bees Airline также получила права на выполнение трех регулярных рейсов в неделю по маршруту Киев – Аликанте – Киев.

Перед этим Bees Airline получила права на выполнение чартерных рейсов из Киева и региональных аэропортов Украины по 12 маршрутам в зимний период.

Напомним, авиакомпания Bees Airline осуществила первый полет в марте 2021 года. Чартерным рейсом в Египет доставили 180 украинцев.