Авиакомпания Air Ocean Airlines закрыла маршрут Киев-Харьков: он действовал всего две недели

Маршрут Киев-Харьков будет закрыт с 9 января 2022 года. Об этом сообщает сайт "Новости авиации Украины".

Основанием для такого решения авиакомпания назвала "коммерческие причины". Обычно так объясняют нерентабельность перевозок.

Air Ocean Airlines заявила, что рейсы прекращены до конца осенне-зимней навигации полетов — она продлится до конца марта.

Пассажирам, которые успели купить билеты, авиакомпания вернет деньги — для этого следует обратиться по месту оформления проездных документов.

Украинское законодательство предусматривает, что авиакомпания должна выплатить пассажиру компенсацию в размере от 250 евро до 600 евро, если рейс отменен менее чем за 2 недели до вылета не по причине форс-мажора.

Исходя из длительности маршрута, пассажирам рейса Киев-Харьков положена компенсация в 250 евро.

Новая украинская авиакомпания Air Ocean Airlines, которая выбрала в качестве основного самолета разработанный "Антоновым" Ан-148, начала коммерческие рейсы в ноябре 2021 года. Авиакомпания работает по классической модели как региональный перевозчик с двумя классами обслуживания: эконом и премиум-эконом. Ее базовым аэропортом стал "Киев" (Жуляны). Air Ocean Airlines отказалась от лоукост-модели, поскольку она не подходит для выбранных самолетов Ан-148.

Авиаперевозчик уже закрыл внутренний рейс Киев-Черновцы из-за частых плохих погодных условий. Ранее Air Ocean Airlines запустила новогодне-рождественские авиарейсы по маршруту Харьков – Львов. Стоимость перелета стартовала от 874 гривен.

Напомним, 30 октября 2021 года состоялся первый рейс регионального реактивного самолета Ан-148 украинского авиаперевозчика Air Ocean Airlines. Перелет был совершен по маршруту Киев — Николаев. Госавиаслужба также разрешила авиакомпании Air Ocean Airlines запустить регулярные рейсы из Черновцов в Стамбул с частотой два раза в неделю. До этого авиакомпания получила право на выполнение чартерных рейсов по тому же маршруту.