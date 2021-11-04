Новая украинская авиакомпания Air Ocean с Ан-148: куда полетит и какой будет цена билетов

Новая украинская авиакомпания Air Ocean Airlines, которая выбрала в качестве основного самолета разработанный "Антоновым" Ан-148, получила сертификат эксплуатанта и лицензию от Госавиаслужбы Украины. Эти документы позволяют ей начать коммерческие перевозки пассажиров.

Об этом avianews.com рассказал исполнительный директор Air Ocean Airlines Вячеслав Герига.

Air Ocean Airlines уже получила разрешения на маршруты Киев — Амман, Черновцы — Стамбул, Черновцы — Киев, Киев — Львов, Запорожье — Киев, Львов — Харьков, Львов — Днепр. Это будут первые направления авиаперевозчика.

На этой неделе авиакомпания планирует запустить полноценную работу сайта и открыть продажу билетов. Первый коммерческий рейс запланирован на конец ноября.

Авиакомпания будет работать по классической модели как региональный перевозчик с двумя классами обслуживания: эконом и премиум-эконом. Базовым аэропортом станет "Киев" (Жуляны). Также самолеты могут базироваться в регионах, например, Черновцах, объясняет Герига. По его словам, Air Ocean Airlines отказалась от лоукост-модели, поскольку она не подходит для выбранных самолетов Ан-148.

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В первую очередь авиакомпания будет летать на внутренних рейсах, соединяя города между собой не только через Киев. Авиакомпания видит экономику во внутренних полетах благодаря тому, что выбранный самолет небольшой, и его легче заполнить по сравнению со 189-местным Boeing 737-800.

Средняя цена билетов на внутреннем рейсе составит 1500 грн в одну сторону. Однако будут также промо-тарифы.

В развитии международной сети авиаперевозчик хочет сделать ставку на полеты из небольших региональных аэропортов, где нет большого предложения. Ан-148 позволяет выполнять полеты из большинства региональных аэропортов Украины. В авиакомпании утверждают, что эти авиалайнеры имеют хорошую экономику для полетов на 2-2,5 часа.

У Air Ocean Airlines уже есть договоренности с кипрской компанией CYPRUS AIRCRAFT LEASING 2 (CAL) LTD о лизинге шести самолетов Ан-148. Два борта 2011 и 2012 годов выпуска уже прибыли в Украину и получили местную регистрацию.

Третий Ан-148 прибудет до конца года, четвертый — в начале 2022 года, пятый и шестой борта — к старту летней навигации, которая начнется в конце марта 2022 года.

Первые три Ан-148 имеют компоновку на 75 мест. В остальных трех авиалайнерах будут размещены 82-83 места. Все самолеты будут поступать и перекрашиваться в ливрею, как первые два борта.

В Air Ocean Airlines утверждают, что полученные самолеты в летной годности и хорошем состоянии. Регламентные работы при поддержке ГП "Антонов" они проходят в ГАП "Украина". Это государственное предприятие эксплуатирует Ан-148, который занимается перевозкой высших должностных лиц государства, включая президента.

Летать на Ан-148 будут украинские пилоты, рассказывает Герига. Сейчас авиакомпания переучивает на этот самолет летчиков, которые ранее летали на западных авиалайнерах в МАУ, "Розе Ветров", Azur Air и уже имеют опыт полетов.

Новый авиаперевозчик также рассматривает получение новых самолетов Ан-148 и Ан-158, которые сейчас есть у "Антонова" в частично собранном виде.

По словам топ-менеджера авиакомпании, заказ со стороны Air Ocean Airlines позволил бы достроить авиалайнеры и начать строительство новых. Цель проекта — дать вторую жизнь украинским самолетам и их популяризация в других регионах. Также в авиакомпании не исключают, что со временем во флоте могут появиться и иностранные самолеты.

Напомним, 30 октября 2021 года состоялся первый рейс регионального реактивного самолета Ан-148 украинского авиаперевозчика Air Ocean Airlines. Перелет был совершен по маршруту Киев — Николаев.