Ан-148 украинской авиакомпании Air Ocean Airlines выполнил первый рейс

30 октября 2021 года состоялся первый рейс регионального реактивного самолета Ан-148 украинского авиаперевозчика Air Ocean Airlines. Перелет был совершен по маршруту Киев-Николаев.

Об этом сообщила пресс-служба ГП "Антонов".

Отмечается, что пассажиры отметили комфортабельность салона самолета, включая удобные кресла и низкий уровень шума.

Air Ocean Airlines была основана в сентябре 2020 года. Эта авиакомпания стала первой в стране, которая основным видом деятельности выбрала выполнение регулярных и чартерных перевозок как на внутренних маршрутах Украины, так и за ее пределами на самолетах семейства Ан-148, Ан-158 разработки ГП "Антонов".

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"Мы планируем начать рейсы продолжительностью 2–2,5 часа, которые, по нашей оценке, будут наиболее экономически выгодными", — отметил исполнительный директор авиакомпании Вячеслав Герига.

При этом неприхотливость самолета к качеству взлетно-посадочных полос позволит соединить между собой не только аэропорты с хорошо развитой инфраструктурой, но и небольшие региональные аэродромы. Ан-148 хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации. Они выполняли полеты с высокой интенсивностью — до 420-440 часов в месяц.

На сегодняшний день во флоте Air Ocean Airlines — два самолета Ан-148. До конца текущего года должен быть поставлен еще один самолет. В течение первого-второго квартала 2022 года — еще три самолета. В общей сложности компания планирует эксплуатировать до 10 самолетов такого типа.

ГП "Антонов" сообщило, что со своей стороны полностью поддерживает возобновление использования самолетов Ан-148, Ан-158 отечественной авиакомпанией. Это не только сделает региональные перелеты доступнее, но и повысит рыночную привлекательность этих самолетов. Ведь потенциальные покупатели авиатехники интересуются опытом эксплуатации воздушных судов в стране разработчика. Кроме того, будет дан импульс дальнейшему развитию программ пассажирских региональных самолетов.

Полный цикл обслуживания самолетов Ан-148 будет выполняться в пределах Украины. Обслуживание планера — ГП "Антонов", двигателя — ЧАО "Мотор Сич", шасси — "Южмаш", а также такие предприятия как: "Экран", "Электронприбор", "ФЭД", "ХАКБ", "УКРАНАЛИТ" и многие другие компаний. Для обучения лётных экипажей эксплуатанта ГП "Антонов" предоставляет комплексный тренажер, позволяющий отрабатывать все ситуации, которые могут возникнуть во время реального полета.

"ГП "Антонов" готово сделать все необходимое для обеспечения эффективной эксплуатации самолетов Ан-148 авиаперевозчиками Украины", подчеркнул генеральный директор предприятия Сергей Бычков.

Отметим, "Новая почта" запускает собственную авиакомпанию под названием Supernova Airlines, которая будет иметь собственный флот и подчиняться компании "Новая почта Глобал".

Новый авиаперевозчик будет доставлять международные грузы, выполняя рейсы из международных аэропортов "Борисполь" и "Львов".