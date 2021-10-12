В Украине хотят создать центр по модернизации пассажирских самолетов в грузовые

В рамках Paris InfraWeek 2021 во Франции делегация Министерства инфраструктуры Украины презентовала ряд инфраструктурных проектов, в том числе и в сфере авиации.

Об этом сообщается на странице Мининфраструктуры в Facebook.

Как отметили в ведомстве, один из проектов касается создания на базе ГП "Антонов" предприятия по конверсии пассажирских самолетов в грузовые.

"Этим летом министерство начало сотрудничество с французской консалтинговой компанией Aerogestion по оптимальной модели создания национального авиаперевозчика. В рамках разработки концепта национального авиаперевозчика изучаются возможности для сотрудничества ГП "Антонов" и Airbus. Речь идет о создании нового европейского центра по модернизации иностранных пассажирских самолетов в грузовые (passenger to freighter conversion) на производственных мощностях ГП "Антонов", — говорится в сообщении Мининфраструктуры.

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Напомним, раньше в Мининфраструктуры сообщали, что в этом году Украина и Франция подписали рамочное соглашение общей стоимостью 1,3 миллиарда евро. Среди перспективных направлений для инвестирования — проекты в области дорожного строительства, авиационного производства и модернизации железной дороги.

Также президент Владимир Зеленский намерен привлечь французскую консалтинговую компанию Aerogestion к созданию украинского национального авиаперевозчика.

По словам Зеленского, внутренний рынок авиаперевозок в Украине не удовлетворяет всех стратегических потребностей государства, поэтому было принято решение о создании национального авиаперевозчика.

При этом украинскую авиакомпанию хотят создать до конца 2021 года.