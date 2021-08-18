Зеленский намерен создать государственную авиакомпанию Украины до конца 2021 года

Президент Владимир Зеленский намерен привлечь французскую консалтинговую компанию Aerogestion к созданию украинского национального авиаперевозчика.

При этом украинскую авиакомпанию хотят создать до конца 2021 года, сообщает Офис президента по итогам встречи Зеленского с директором Aerogestion Марком Роше.

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Известно, что во встрече также приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, министр инфраструктуры Александр Кубраков, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко и эксперт компании Aerogestion Пьер Дэнизе.

По словам Зеленского, внутренний рынок авиаперевозок в Украине не удовлетворяет всех стратегических потребностей государства, поэтому было принято решение о создании национального авиаперевозчика.

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"Его появление должно обеспечить гражданам доступные и удобные перелеты между украинскими регионами, способствовать децентрализации международных авиаперевозок и дать толчок для развития туристического потенциала нашей страны", — отметил глава государства.

Указано, что правительство Франции инициировало выделение гранта для обеспечения работы консультанта.

"Мы начинаем работу. В этом году хотим получить конкурентоспособного государственного авиаперевозчика", — подчеркнул президент.

В свою очередь директор Aerogestion Марк Роше заявил, что украинский рынок авиакомпаний фрагментирован и на нем сказалось влияние пандемии коронавируса, но, несмотря на это, есть возможности для создания национального авиаперевозчика.

Как известно, компанию Aerogestion основали в 1999 году Марк Роше и Доминик Грец, она специализируется на развитии и реструктуризации авиалиний.

Сейчас Aerogestion насчитывает около 15 консультантов, которые имеют в среднем 20-летний опыт работы в отрасли авиатранспорта и туризма, консультируют по вопросам управления бизнесом, коммерческой стратегии, управления доходностью, реструктуризации и трансформации компаний.

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Напомним, в апреле 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что хочет создать государственную современную авиакомпанию, которая будет иметь украинский авиапарк.

Ранее экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что возможность создания государственной авиакомпании нужно рассматривать не отдельно, а в контексте авиационной стратегии — по его словам, до конца осени будет финальный продукт по авиастратегии.

Также Криклий заявлял, что государственная авиакомпания может начать работу в 2021 году.

Внутренний авиаперевозчик должен закупать украинские самолеты, но ведутся переговоры и о закупке самолетов международных производителей, заявлял Шмыгаль.

Напомним, за 4 месяца 2021 года объемы пассажирских перевозок украинских авиакомпаний уменьшились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 16,2% и составили 1 млн 632,9 тысячи человек.