Air Ocean Airlines запускает новогодне-рождественские авиарейсы из Харькова во Львов

Украинская авиакомпания Air Ocean Airlines анонсировала авиарейсы по маршруту Харьков – Львов.

Как сообщает издание "Харьковские известия", авиаперелеты стартуют уже в это воскресенье, 12 декабря.

На сайте авиакомпании указано, что рейсы Харьков – Львов будут выполняться дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям. Стоимость перелета стартует от 874 грн.

Билеты на первый рейс можно купить минимум за 1 тысячу 694 грн. Согласно правилам компании, за эти деньги можно взять с собой 23 килограмма багажа (габариты до 55х40х20см) и семь килограммов ручной клади.

Назначить дополнительный поезд из Харькова во Львов обещает и "Укрзализныця".

Сейчас перевозчик работает над назначением дополнительных поездов на следующих маршрутах:

– Киев – Ивано-Франковск, Черновцы;

– Киев – Ужгород;

– Харьков – Львов;

– Одесса – Ужгород;

– Одесса – Харьков;

– Запорожье, Днепр – Ивано-Франковск;

– Киев – Ковель.

Ранее сообщалось, что 21 декабря новая украинская авиакомпания Air Ocean Airlines начинает прямые рейсы между Киевом и Ивано-Франковском.

Напомним, официальная презентация новой украинской авиакомпании Air Ocean Airlines состоялась 22 ноября в киевском аэропорту "Жуляны".