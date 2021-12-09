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Air Ocean Airlines запускает новогодне-рождественские авиарейсы из Харькова во Львов
Украинская авиакомпания Air Ocean Airlines анонсировала авиарейсы по маршруту Харьков – Львов.
Как сообщает издание "Харьковские известия", авиаперелеты стартуют уже в это воскресенье, 12 декабря.
На сайте авиакомпании указано, что рейсы Харьков – Львов будут выполняться дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям. Стоимость перелета стартует от 874 грн.
Билеты на первый рейс можно купить минимум за 1 тысячу 694 грн. Согласно правилам компании, за эти деньги можно взять с собой 23 килограмма багажа (габариты до 55х40х20см) и семь килограммов ручной клади.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Назначить дополнительный поезд из Харькова во Львов обещает и "Укрзализныця".
Сейчас перевозчик работает над назначением дополнительных поездов на следующих маршрутах:
– Киев – Ивано-Франковск, Черновцы;
– Киев – Ужгород;
– Харьков – Львов;
– Одесса – Ужгород;
– Одесса – Харьков;
– Запорожье, Днепр – Ивано-Франковск;
– Киев – Ковель.
Ранее сообщалось, что 21 декабря новая украинская авиакомпания Air Ocean Airlines начинает прямые рейсы между Киевом и Ивано-Франковском.
Напомним, официальная презентация новой украинской авиакомпании Air Ocean Airlines состоялась 22 ноября в киевском аэропорту "Жуляны".