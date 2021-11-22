В "Жулянах" презентовали новую украинскую авиакомпанию Air Ocean Airlines (ФОТО)

22 ноября в столичном аэропорту “Киев” имени Сикорского (Жуляны) состоялась презентация новой украинской авиакомпании Air Ocean Airlines.

Как сообщает ЦТС, презентация была проведена перед отправлением коммерческого рейса Киев – Львов.

Первый коммерческий авиарейс авиакомпании состоялся 21 ноября: самолет доставил пассажиров из Киева в Запорожье.

Как сообщил коммерческий директор перевозчика Павел Мизин, загрузка первого рейса Киев – Запорожье составила порядка 25% (22 пассажира).

"Во Львов из Киева у нас сегодня отправятся 35 пассажиров, из Львова на обратный рейс на данный момент приобрели билеты порядка 50 пассажиров", – рассказал он.

По информации ЦТС, это направление будет обслуживаться ежедневно.

Следующими направлениями, которые планирует начать обслуживать Air Ocean Airlines, станут Киев – Черновцы, Львов – Днепр, Львов – Харьков.

Презентационный рейс Air Ocean Airlines был проведен 30 октября 2021 года.

Напомним, Air Ocean Airlines была основана в сентябре 2020 года. Эта авиакомпания стала первой в стране, которая основным видом деятельности выбрала выполнение регулярных и чартерных авиаперевозок как на внутренних маршрутах Украины, так и за ее пределами на самолетах семейства Ан-148, Ан-158 разработки ГП "Антонов".