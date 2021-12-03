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Транспорт
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МАУ начнет летать из Одессы в Ивано-Франковск: лыжи можно будет возить бесплатно

мау, самолет
Фото: Facebook-страница МАУ

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" открывает прямые еженедельные рейсы Одесса – Ивано-Франковск – Одесса. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Первый рейс будет выполнен 25 декабря, затем 8 января, а в дальнейшем будет осуществляться по воскресеньям начиная с 16 января.

Цены на билеты стартуют от 2065 грн в одном направлении с багажом с учетом всех сборов. При этом бесплатно можно будет перевезти одно место лыжного снаряжения дополнительно к норме багажа, указанной в билете.

Отметим, что "Укрзализныця" недавно объявила об открытии семи маршрутов поездов, проходящих рядом с популярным горнолыжным курортом "Буковель".

При этом Министерство здравоохранения обязало горнолыжные курорты обслуживать только привитых против Covid-19 либо имеющих негативный результат теста на коронавирус или сертификат о выздоровлении.

Напомним также, что МАУ получила разрешения на полеты из Киева в Оман и в Марокко, а также из Харькова и Одессы в Бахрейн и из Днепра в азербайджанский Баку.