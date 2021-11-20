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7 рейсов на лыжный курорт и самый длинный маршрут: "Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда нового графика
"Укрзализныця" открыла продажу билетов на все поезда нового графика движения, который начинает действовать с 12 декабря 2021 года.
Об этом сообщила пресс-служба "УЗ".
В частности, в новом графике будет запущено 19 пар новых поездов, еще 49 будут ускорены. Благодаря новому графику будет создано 29 новых сообщений областных и региональных центров, в том числе в популярных туристических направлениях. В связи с этим сказано, что среди самых ускоренных поездов следующие:
- №13/14 Киев – Солотвино, из Киева будет прибывать быстрее на 3:16 и на 2:20 обратно;
- №77/78 Харьков – Мариуполь, из Харькова будет прибывать на 2:05 часов быстрее и на 3:29 часа обратно;
- №84/83 Киев – Мариуполь, из Киева будет прибывать на 2:13 часов быстрее и на 1:24 час быстрее обратно;
- №108/107 Одесса – Ужгород, из Одессы будет прибывать на 1:15 быстрее и на 1:29 обратно;
- №145/146 Киев – Измаил, из Киева будет прибывать быстрее на 0:49 и на 1:02 обратно.
Также появилось 7 рейсов на лыжный курорт Буковель:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- №5/6 Мариуполь — Рахов;
- №15/16 Харьков — Рахов;
- №55/56 Киев — Рахов;
- №95/96 Киев — Рахов;
- №25/26 Одесса — Рахов;
- №125/126 Николаев — Рахов;
- №130/129 Кременчуг – Ворохта (с группой прицепных вагонов Полтава – Ворохта).
Кроме того, среди новых рейсов отдельно нужно выделить поезд №5/6 сообщением Мариуполь — Рахов, который стал самым длинным поездом страны и будет преодолевать на своем пути 1 806 километров, одновременно давая возможность жителям Мариуполя добраться до Львова за 21 час вместо 29, как было в альтернативном маршруте.
Напомним, в октябре в УЗ заявили о планах проложить железнодорожную ветку непосредственно из Татарова в "Буковель" (село Поляница).
Глава "Пассажирской компании" УЗ Александр Перцовский также сообщал, что в течение ближайшего года на станции Татаров будет улучшен вокзальный комплекс, в частности, обустроена стоянка для туристических автобусов, а также удлинена и расширена платформа.