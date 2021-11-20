7 рейсов на лыжный курорт и самый длинный маршрут: "Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда нового графика

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на все поезда нового графика движения, который начинает действовать с 12 декабря 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба "УЗ".

В частности, в новом графике будет запущено 19 пар новых поездов, еще 49 будут ускорены. Благодаря новому графику будет создано 29 новых сообщений областных и региональных центров, в том числе в популярных туристических направлениях. В связи с этим сказано, что среди самых ускоренных поездов следующие:

№13/14 Киев – Солотвино, из Киева будет прибывать быстрее на 3:16 и на 2:20 обратно;

№77/78 Харьков – Мариуполь, из Харькова будет прибывать на 2:05 часов быстрее и на 3:29 часа обратно;

№84/83 Киев – Мариуполь, из Киева будет прибывать на 2:13 часов быстрее и на 1:24 час быстрее обратно;

№108/107 Одесса – Ужгород, из Одессы будет прибывать на 1:15 быстрее и на 1:29 обратно;

№145/146 Киев – Измаил, из Киева будет прибывать быстрее на 0:49 и на 1:02 обратно.

Также появилось 7 рейсов на лыжный курорт Буковель:

№5/6 Мариуполь — Рахов;

№15/16 Харьков — Рахов;

№55/56 Киев — Рахов;

№95/96 Киев — Рахов;

№25/26 Одесса — Рахов;

№125/126 Николаев — Рахов;

№130/129 Кременчуг – Ворохта (с группой прицепных вагонов Полтава – Ворохта).

Кроме того, среди новых рейсов отдельно нужно выделить поезд №5/6 сообщением Мариуполь — Рахов, который стал самым длинным поездом страны и будет преодолевать на своем пути 1 806 километров, одновременно давая возможность жителям Мариуполя добраться до Львова за 21 час вместо 29, как было в альтернативном маршруте.

Напомним, в октябре в УЗ заявили о планах проложить железнодорожную ветку непосредственно из Татарова в "Буковель" (село Поляница).

Глава "Пассажирской компании" УЗ Александр Перцовский также сообщал, что в течение ближайшего года на станции Татаров будет улучшен вокзальный комплекс, в частности, обустроена стоянка для туристических автобусов, а также удлинена и расширена платформа.