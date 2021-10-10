"Укрзализныця" планирует проложить железнодорожную ветку на Буковель

Руководство АО "Укрзализныця" рассматривает возможность строительства новой железнодорожной ветки, которая будет вести к горнолыжному курорту Буковель.

Об этом заявил директор филиала "Пассажирская компания" Александр Перцовский, сообщает Ukraine Rail Monitoring.

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По информации издания, одним из рассматриваемых вариантов является продолжение железной дороги от железнодорожной станции "Татаров" непосредственно к курорту.

В то же время, как утверждает чиновник, пока этот вопрос находится на уровне предыдущего технического обоснования.

Он отметил, что сейчас изучается, какие трассы можно проложить, однако уже появились заинтересованные частные инвесторы.

Согласно предварительным подсчетам, инвестиции будут начинаться от 1 млрд грн. Что касается сроков строительства, то на него уйдет не менее одного года с момента принятия решения. На продолжительность проекта также повлияет то, будет ли данный участок электрифицирован.

Пока же УЗ планирует сосредоточиться на соседней инфраструктуре. В частности, в течение ближайшего года Перцовский анонсировал решение по комплексу работ на станции "Татаров": улучшение вокзального комплекса, строительство стоянки для автобусов, которыми туристы будут добираться непосредственно до курорта, удлинение и расширение платформы.

Напомним, "Укрзализныця" ввела в график на 2022 год 19 новых поездов, в том числе, на новых маршрутах, а также ускорило 49 пар поездов суммарно на 58 часов в сутки в обоих направлениях.

Ранее в "Укрзализныце" обещали не повышать цены на билеты для пассажиров.