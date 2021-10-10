Транспорт 40 минут назад

"Укрзализныця" планирует проложить железнодорожную ветку на Буковель

Одним из рассматриваемых вариантов является продолжение железной дороги от железнодорожной станции "Татаров" непосредственно к курорту

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Руководство АО "Укрзализныця" рассматривает возможность строительства новой железнодорожной ветки, которая будет вести к горнолыжному курорту Буковель.

Об этом заявил директор филиала "Пассажирская компания" Александр Перцовский, сообщает Ukraine Rail Monitoring.

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По информации издания, одним из рассматриваемых вариантов является продолжение железной дороги от железнодорожной станции "Татаров" непосредственно к курорту.

В то же время, как утверждает чиновник, пока этот вопрос находится на уровне предыдущего технического обоснования.

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Он отметил, что сейчас изучается, какие трассы можно проложить, однако уже появились заинтересованные частные инвесторы.

Согласно предварительным подсчетам, инвестиции будут начинаться от 1 млрд грн. Что касается сроков строительства, то на него уйдет не менее одного года с момента принятия решения. На продолжительность проекта также повлияет то, будет ли данный участок электрифицирован.

Пока же УЗ планирует сосредоточиться на соседней инфраструктуре. В частности, в течение ближайшего года Перцовский анонсировал решение по комплексу работ на станции "Татаров": улучшение вокзального комплекса, строительство стоянки для автобусов, которыми туристы будут добираться непосредственно до курорта, удлинение и расширение платформы.

Напомним, "Укрзализныця" ввела в график на 2022 год 19 новых поездов, в том числе, на новых маршрутах, а также ускорило 49 пар поездов суммарно на 58 часов в сутки в обоих направлениях.

Ранее в "Укрзализныце" обещали не повышать цены на билеты для пассажиров.

 

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