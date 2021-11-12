"Укрзализныця" обновит и переименует ближайший к курорту "Буковель" вокзал

"Укрзализныця" начинает реновацию станции Татаров в одноименном селе в Ивано-Франковской области, которая является ближайшей к горнолыжному курорту "Буковель". Как говорится в сообщении госкомпании, она также инициирует процедуру переименования станции в Татаров-Буковель.

Кроме того, сообщается, что увеличивается количество поездов в этом направлении. Так, в новом графике движения на 2021/2022 годы, который начинает действовать 12 декабря, предусмотрено семь пар поездов:

№5/6 Мариуполь — Рахов; №15/16 Харьков — Рахов; №55/56 Киев — Рахов; №95/96 Киев — Рахов; №25/26 Одесса — Рахов; №125/126 Николаев — Рахов; №130/129 Кременчуг — Ворохта (с группой прицепных вагонов Полтава — Ворохта).

Продажа билетов на поезда №55/56 Киев — Рахов, №95/96 Киев — Рахов, №25/26 Одесса — Рахов, №125/126 Николаев — Рахов уже открыта, остальные поступят в продажу до конца текущей недели.

Также для удобства пассажиров с 12 декабря будут организованы автобусные трансферы от вокзала в Татарове до "Буковеля" по фиксированной цене 50 грн.

Напомним при этом, что в октябре в УЗ заявили о планах проложить железнодорожную ветку непосредственно из Татарова в "Буковель" (село Поляница).

Глава "Пассажирской компании" УЗ Александр Перцовский также сообщал, что в течение ближайшего года на станции Татаров будет улучшен вокзальный комплекс, в частности, обустроена стоянка для туристических автобусов, а также удлинена и расширена платформа.