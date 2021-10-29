Туры на Новый год: есть ли еще места, сколько стоят путевки и будут ли горящие

Путевки в теплые края на Новый год уже заканчиваются, а горящих туров ближе к зимним праздникам ждать не стоит — об этом в один голос уже которую неделю подряд твердят украинские туроператоры. "Без шуток, сейчас уже просто last call по Новому году! Цены растут ежедневно, отели каждый день присылают стопы продаж на высокие даты. Если вы планируете отпуск в период зимних каникул — поторопитесь с выбором", — такие призывы публиковали в Shestopalova Travel Agency уже в начале октября.

Другие же указывали на тающие шансы отхватить поездку подешевле. "Деда Мороза не существует, как и горящих туров в этом сезоне! Если вы намерены отдохнуть в Египте, готовьтесь заплатить за тур от 1000-1200 долларов и выше. В хороших отелях мест нет до ноября. Новогодние туры бронировать надо уже сейчас. За день-два до вылета ничего не словите. Если и попадется что-то, то это явно будет отель не высшего качества", — писали в агентстве путешествий "За три копейки".

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Подтвердить или опровергнуть эту информацию Delo.ua решили у двух крупнейших украинских туристических компаний. Мы узнали действительно ли спрос и цены на праздничные путешествия повысились, а также какие направления на эти даты самые популярные у украинцев.

Купить тур на Новый год — реально ли это сейчас?

Операторы успокаивают — пока что путевку на праздники купить возможно. "Сейчас еще есть и места в отелях, и авиабилеты на новогодние праздники, но со второй половины ноября мы ожидаем рост спроса и тогда ситуация будет очень быстро меняться" — говорит директор Coral Travel в Украине Татьяна Прокопенко.

Она указывает, что спрос на новогодние туры уже есть сейчас, особенно по тем отелям, которые хорошо известны туристам благодаря отличному сочетанию цены и качества. В то же время Татьяна Прокопенко отмечает, что чем ближе дата — тем хуже будет выбор отелей и выше цены, а потому рекомендует не откладывать бронирование тура.

Об этом говорит и руководитель отдела развития направлений Join UP! Екатерина Артюх. "Количество заявок на новогодний период растет буквально с каждым днем. Туристам, которые хотя бы примерно знают, где и как им хотелось бы отдохнуть, и предпочитают иметь выбор при покупке тура, рекомендуем не терять времени и бронировать путешествия прямо сейчас. В противном случае ближе к пиковым датам придется брать лишь то, что осталось, и по цене выше, чем сейчас, или не ехать никуда вовсе", — подчеркивает глава отдела.

По ее словам, крайней даты бронирования нет, если остаются места на самолете и номера в отелях, купить тур можно и за сутки до его начала. "Однако ни для кого не секрет, что самые популярные и любимые всеми направления и варианты размещения разлетаются всегда первыми и ближе к намеченной дате, особенно праздничной, вряд ли удастся что-то забронировать", — говорит Артюх.

На каких курортах украинцы предпочитают отдыхать зимой?

В Join UP! рассказали Delo.ua, что по количеству бронирований лидирует ОАЭ и Египет. В Coral Travel сообщили то же самое. "Лидирует как всегда Египет, и вот по нему как раз принимать решение и бронировать нужно как можно скорее, так как места в популярных отелях очень быстро заканчиваются. Не стоит ждать горячих туров, в этом сезоне их не будет. Хорошим спросом пользуются ОАЭ, а также экзотические направления — Мальдивы, Сейшелы, Доминикана, Занзибар", — поделилась данными Татьяна Прокопенко.

Также в Coral Travel отдельно отметили спрос украинцев на горнолыжные направления — Эрджиес и Паландокен в Турции, Зальцбург и Тироль в Австрии, Буковель и Драгобрат в Украине.

Сколько стоит туры на Новый год и растут ли них цены?

В Coral Travel сообщили, что цены на ногодние туры в дальнейшем будут только расти, пропорционально росту спроса. Пока же, на момент конца октября, горнолыжный отдых в Турции на новогодние праздники (с человека при двухместном размещении, на неделю, с завтраками) будет стоить от 12,4 тысяч грн, а неделя в Австрии со 2 января 2022 года (с человека при двухместном размещении, с двухразовым питанием) обойдется не менее 19,6 тысяч грн.

"Минимальные цены туров в Египет на человека с вылетом 29 декабря стартуют от 14 тысяч грн в трехзвездочных отелях и от 15 тысяч грн в четырехзвездочных отелях, при двухместном размещении на неделю с All Inclusive", — говорит директор Coral Travel в Украине Татьяна Прокопенко.

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В Join UP! называют похожие цены. По словам Екатерины Артюх, тур в Египет на Новый год на семь ночей стартует от 12,1 тысяч грн с человека в отеле с четырьмя звездами в случае двухместного размещения в формате All Inclusive. А во забронировать отель на пять звезд на таких же условиях можно начиная от 14,6 тысяч грн.

Артюх поясняет: для Египта Украина является одним из крупнейших рынков, ведь до пандемии наша страна входила в первую тройку по туристическим потокам, а сейчас мы и вовсе номер один, несмотря на постепенное возвращение в страну туристов из многих других рынков. По ее словам, египетские отельеры очень ценят туристов из Украины и формируют для них более привлекательные цены, чем для других государств.

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"Тур в Эмираты на Новый Год на семь ночей в двухместном номере с завтраками обойдется от 15 тысяч грн с человека в отеле на три звезды. Если смотреть пятизвездочные, цены стартуют от 21,5 тысяч грн при прочих равных условиях", — сообщила руководитель отдела развития направлений Join UP!

Говоря об ОАЭ, она отметила, что более дорогие и престижные отели, как правило, выкупаются в первую очередь и очень быстро, поэтому новогодние даты лучше бронировать уже сейчас.

Мария Пирогова, специально для Delo.ua