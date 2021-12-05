Из столицы – на Прикарпатье: Air Ocean Airlines запускает авиарейсы из Киева в Ивано-Франковск

21 декабря новая украинская авиакомпания Air Ocean Airlines начинает прямые рейсы между Киевом и Ивано-Франковском.

Как сообщает на своей странице в Facebook пресс-служба авиакомпании, рейсы будут осуществляться на самолетах АН-148. Вылет из Киева – из аэропорта "Жуляны".

Воспользоваться услугами желающие смогут каждый день, кроме субботы.

Вылет из Киева запланирован в 11:30, из Ивано-Франковска – в 16:45.

Полет будет продолжаться примерно 1 час 15 минут.

Ранее авиаперелеты из Одессы в Ивано-Франковск анонсировала компания Международные авиалинии Украины.

Первый рейс будет выполнен 25 декабря, затем 8 января, а в дальнейшем будет проводиться по воскресеньям, начиная с 16 января.

Напомним, официальная новой украинской авиакомпании Air Ocean Airlines состоялась 22 ноября в киевском аэропорту Жуляны.