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Из столицы – на Прикарпатье: Air Ocean Airlines запускает авиарейсы из Киева в Ивано-Франковск
21 декабря новая украинская авиакомпания Air Ocean Airlines начинает прямые рейсы между Киевом и Ивано-Франковском.
Как сообщает на своей странице в Facebook пресс-служба авиакомпании, рейсы будут осуществляться на самолетах АН-148. Вылет из Киева – из аэропорта "Жуляны".
Воспользоваться услугами желающие смогут каждый день, кроме субботы.
Вылет из Киева запланирован в 11:30, из Ивано-Франковска – в 16:45.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Полет будет продолжаться примерно 1 час 15 минут.
Ранее авиаперелеты из Одессы в Ивано-Франковск анонсировала компания Международные авиалинии Украины.
Первый рейс будет выполнен 25 декабря, затем 8 января, а в дальнейшем будет проводиться по воскресеньям, начиная с 16 января.
Напомним, официальная новой украинской авиакомпании Air Ocean Airlines состоялась 22 ноября в киевском аэропорту Жуляны.