Авиакомпания Bees Airline намерена расширять маршрутную сеть по Украине: какие украинские города в перспективе

Украинская авиакомпания Bees Airline будет будет запускать новые рейсы по Украине, если пандемия и ограничения других стран на полеты будут сохраняться. Об этом сообщил генеральный директор Bees Airline Евгений Хайнацкий в интервью Delo.ua.

По словам Хайнацкого, именно пандемия заставила компанию переориентировать потоки и скорректировать бизнес-план. Если в начале перевозчик больше стремился к международным направлениям, то сейчас из-за закрытия стран в зимний период делает акцент на внутренние перевозки.

"Потому что по Украине, какая бы зона ни была — красная, оранжевая или зеленая, пассажиропоток будет существовать. Мы не можем запретить гражданам Украины путешествовать внутри страны", - сообщил Евгений Хайнацкий.

Он отметил - если проблемы с ограничением полетов на международных рейсах будут продолжаться, авиакомпания и дальше будет развивать внутриукраинские рейсы. Например, в Запорожье, Херсон, Харьков.

"В Украине есть аэропорты, которые принимают Boeing. Не все, к сожалению, летная полоса многих не выдерживает. Но есть те, где это возможно", - поясняет Хайнацкий.

Напомним, 24 декабря авиакомпания Bees Airline запустила первый регулярный рейс по маршруту "Киев - Львов - Киев". Это уже второй регулярный рейс Bees Airline по Украине. Первый - "Киев - Одесса - Киев" компания запустила в октябре.

В конце декабря авиакомпания Bees Airline запустила два международных рейса из аэропорта "Львов" в Прагу и Барселону.

Bees Airline осуществила первый полет в марте 2021 года. Чартерным рейсом в Египет доставили 180 украинцев.