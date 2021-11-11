Bees Airline запускает два международных рейса из Львова

Украинская бюджетная авиакомпания Bees Airline в конце декабря запустит два международных рейса из аэропорта "Львов" в Прагу и Барселону.

Как сообщает avianews.com, оба маршрута лоукостер будет выполнять в основные аэропорты —" Рузине" в Праге и "Эль-Прат" в Барселоне.

Из Львова в Прагу Bees Airline полетит с 20 декабря с частотой два раза в неделю по понедельникам и пятницам.

Расписание рейсов Львов — Прага — Львов Bees Airline:

– Львов 15:30 → Прага 16:00, понедельник;

– Львов 10:30 → Прага 11:00, пятница;

– Прага 17:00 → Львов 19:30, понедельник;

– Прага 12:00 → Львов 14:30, пятница.

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Полетную программу из Львова в Барселону Bees Airline начнет 22 декабря с частотой два раза в неделю по средам и воскресеньям.

Расписание рейсов Львов — Барселона — Львов Bees Airline:

– Львов 11:15 → Барселона 13:25, среда, воскресенье;

– Барселона 14:25 → Львов 18:30, среда, воскресенье.

Международная полетная программа Bees Airline из Львова заявлена до 19 января 2022 года для Барселоны и до 21 января 2022 года для Праги. Эти рейсы привязаны к внутреннему маршруту авиакомпании Киев — Львов, поскольку самолет вначале будет прилетать из Киева во Львов, а затем лететь за границу.

Рейс Киев — Львов также заявлен в расписании с конца декабря до конца января. Как сообщил коммерческий директор Bees Airline Александр Джиджора, решение о дальнейшей судьбе данного маршрута примут в начале декабря.

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Оно будет зависеть как от загрузки рейсов Киев — Львов, так и от возможности выделить самолет на эту линию после конца января, так как авиалайнер могут направить на другие маршруты.

Ранее сообщалось, что лоукостер Bees Airline этой осенью запустит четыре новых международных маршрута из аэропортов "Киев" (Жуляны) и "Одесса".

Напомним, украинская бюджетная авиакомпания Bees Airline получила права на выполнение чартерных рейсов из Киева и региональных аэропортов Украины по 12 маршрутам в зимний период.

Bees Airline осуществила первый полет в марте 2021 года. Чартерным рейсом в Египет доставили 180 украинцев.