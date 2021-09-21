Транспорт 10 минут назад

Bees Airline запускает четыре новых авиарейса из Киева и Одессы

Этой осенью лоукостер откроет маршруты в ОАЭ, Чехию, Азербайджан и Грузию

Фото: аэропорт "Киев" Фото: аэропорт "Киев"
Фото: аэропорт "Киев"

Украинская бюджетная авиакомпания Bees Airline этой осенью запустит четыре новых международных маршрута из аэропортов "Киев" (Жуляны) и "Одесса".

Как сообщает Avianews, из Киева самолеты лоукостера полетят в город Шарджа, который расположен недалеко от Дубая. Первый рейс запланирован 20 октября. Летать на этом маршруте Bees Airline будет по средам и субботам. Минимальная цена авиабилетов начинается от 3,7 тысячи грн в одну сторону.

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Кроме этого, маршрутную сеть из Одессы авиакомпания расширит за счет рейсов в азербайджанский город Гянджа, столицу Чехии Прагу и столицу Грузии Тбилиси.

Первый вылет из Одессы в Прагу запланирован на 21 октября. Рейсы внесены в систему бронирования по четвергам и воскресеньям. Минимальная цена авиабилетов из Одессы в Прагу составляет 2,2 тысячи грн в одну сторону.

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Из Одессы в Гянджу Bees Airline полетит 1 ноября с частотой раз в неделю по понедельникам. Перелет можно забронировать по цене от 2,6 тысячи грн в одну сторону.

Маршрут Одесса — Тбилиси лоукостер запустит с 22 октября и будет летать по нему раз в неделю по пятницам. Авиабилеты стоят от 1,7 тысячи грн в одну сторону.

Напомним, украинская бюджетная авиакомпания Bees Airline получила права на выполнение чартерных рейсов из Киева и региональных аэропортов Украины по 12 маршрутам в зимний период.

Ранее сообщалось, что новый украинский лоукостер Bees Airline решил перенести свои рейсы из Херсона в Николаев из-за предстоящего закрытия полосы в аэропорту Херсона.

Авиакомпания Bees Airline осуществила первый полет в марте 2021 года. Чартерным рейсом в Египет доставили 180 украинцев.

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