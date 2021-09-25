Bees Airline открывает первый внутренний авиарейс

Новая украинская авиакомпания Bees Airline с 14 октября запускает первый внутренний рейс Киев — Одесса и уже открыла продажу билетов.

Как сообщает Avianews, этот маршрут лоукостер будет обслуживать с частотой пять раз в неделю — по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

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Минимальная цена авиабилета составляет 637 грн в одну сторону. Она включает перевозку ручной клади до 7 кг с габаритами до 55х40х23 см. Дополнительно сверх нормы можно взять с собой небольшую дамскую, мужскую сумку или сумку для ноутбука.

По словам гендиректора Bees Airline Евгения Хайнацкого, выйти на внутренний рынок только сейчас Bees Airline решил потому, что летом все его самолеты были в работе на международных рейсах.

"Аэропорт Одесса построил новый терминал, ввел в эксплуатацию полосу с самым современным оборудованием. Благодаря этому должны быть практически исключены проблемы с задержками рейсов по метеопричинам из-за очень частых туманов осенью и зимой", — рассказал Хайнацкий.

Он отметил, что Киев — Одесса является интересным направлением не только для туристов, но и для деловых путешественников, которые ездят между городами по работе или на конференции.

Также лоукостер видит спрос на перелеты со стороны тех людей, которые путешествуют по личным причинам, например, для посещения родственников.

Для первого внутреннего рейса Bees Airline будет использовать свой базовый аэропорт в столице — "Киев" (Жуляны). Его в авиакомпании считают более привлекательным для пассажиров из-за расположения в черте города.

"Мы планируем в будущем открывать внутриукраинские рейсы и не будем ограничиваться только Одессой. Однако есть сдерживающий фактор — это обещанная правительством отмена НДС на рейсы по Украине. Пока мы не видим движения в эту сторону", — добавил Хайнацкий.

Ранее сообщалось, что лоукостер Bees Airline этой осенью запустит четыре новых международных маршрута из аэропортов "Киев" (Жуляны) и "Одесса".

Напомним, украинская бюджетная авиакомпания Bees Airline получила права на выполнение чартерных рейсов из Киева и региональных аэропортов Украины по 12 маршрутам в зимний период.

Bees Airline осуществила первый полет в марте 2021 года. Чартерным рейсом в Египет доставили 180 украинцев.