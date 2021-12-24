МАУ планирует возобновить авиаперелеты в США и Канаду

Наблюдательный совет украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) утвердил возобновление прямых рейсов из Украины в США и Канаду в 2022 году.

Наблюдательный совет украинской авиакомпании Международные авиалинии Украины (МАУ) утвердил возобновление прямых рейсов из Украины в США и Канаду в 2022 году.

Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика, речь идет о маршрутах Киев – Нью – Йорк и Киев – Торонто.

До введения карантинных ограничений в марте 2020 года эти авиарейсы выполнялись на дальнемагистральных Boeing 777-200ER.

По словам главы авиакомпании Евгения Дыхне, в бюджете 2022 года предусмотрено расширение флота МАУ и возвращение в его состав дальнемагистральных самолетов типа Boeing-777.

"Наблюдательный совет подтвердил рестарт дальнемагистральных рейсов – Нью-Йорк, Торонто, Дели. Также мы готовимся к возобновлению работы хаба в аэропорту "Борисполь" с тремя волнами разлета. В целом перезапуск сети МАУ должен составить 60% от показателя докризисного 2019 года", – рассказал Дыхне.

Согласно предложенной менеджментом МАУ финансовой стратегии, в 2022 году авиаперевозчик ожидает увеличения пассажиропотока на 34% по сравнению с результатом 2021-го – до 4,3 млн пассажиров. При этом количество рейсов должно возрасти до 30% и составить более 37 тысяч рейсов в год.

Руководство авиакомпании акцентирует внимание на динамичном увеличении объемов регулярных пассажирских перевозок в 2022 году, соответственно, заложив снижение чартерных программ до -34%.

Что касается грузов и почты в следующем году, то планируется увеличение динамики перевозок на около 36% по сравнению с 2021 годом.

Напомним, авиакомпания МАУ начала прямые беспосадочные авиарейсы Киев — Нью-Йорк — Киев 25 апреля 2014 года.

Однако с наступлением пандемии коронавируса и введения карантинных ограничений выполнение этих рейсов было приостановлено.

В октябре руководство авиакомпании пересмотрело перспективы возобновления авиаперелетов в Нью-Йорк и решило их перенести на более поздний срок.