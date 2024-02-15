Fozzy Group відкрила у Києві перший медичний центр "Doctor Sam"

Одна з провідних торговельно-промислових компаній України Fozzy Group оголосила про відкриття свого першого медичного центру "Doctor Sam", розташованого у Києві, в торгово-розважальному центрі "Respublika Park" на Кільцевій дорозі, 1.

Про це йдеться у прес-релізі компанії.

Згідно з повідомленням, "Doctor Sam" представляє собою клініку з широким спектром послуг. Клініка пропонує амбулаторні та консультативні послуги, діагностику, супровід вагітності, послуги денного стаціонару, профілактичні вакцинації та багато іншого для дітей та дорослих.

"Fozzy Group продовжує розвиватися й відкриває новий бізнес... Doctor Sam — це не просто ваш лікар, це ваш надійний партнер у підтримці здоров’я", — розповів засновник та генеральний директор медичного центру Сем Аганов.

Варто зазначити, що Fozzy Group – одна з найбільших торгово-промислових груп України. Бізнес-інтереси групи охоплюють ритейл, виробництво продуктів харчування, банківську справу, ІТ, логістичний, туристичний і ресторанний бізнеси. Вона включає такі торговельні мережі як "Сільпо", Le Silpo, Fozzy, "Фора", Thrash!Траш!, "Біла ромашка", rіngoo.

Нагадаємо, група компаній Fozzy Group у травні відновила виробництво хліба, кондитерських виробів та обсмажування кави у Ворзелі (Київська область). Продукція із заводу вже відвантажується для торгових мереж "Сільпо", "Фора", "ТРАШ! THRASH", Fozzy C&C.

Також Fozzy Group продовжує розвивати послуги доставки та запускає Loko – новий український фудтех-стартап, який надає послугу швидкої доставки продуктів та страв. Сервіс інтегрований у мобільний додаток "Сільпо".