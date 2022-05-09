В Ворзеле возобновил свою деятельность завод Fozzy Group: на работу вернулись 150 человек

Группа компаний Fozzy Group возобновила производство хлеба, кондитерских изделий и обжарки кофе в Ворзеле (Киевская область). Продукция с завода уже отгружается для торговых сетей "Сільпо", "Фора", "ТРАШ! THRASH", Fozzy C&C.

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Об этом говорится в сообщении ГК Fozzy Group.

"Пока это единственное производство, которое начало свою деятельность в Ворзеле и возобновило производственную мощность. На работу вернулось 150 специалистов завода. На заводе работают три цеха, продукты из которых доставляются по всей Украине. На предприятии уже обжаривается и фасуется 36 тонн кофе, производится более 10 тонн шоколадных изделий и заготовляется 236 тонн хлебобулочных изделий в месяц", — говорится в сообщении.

В частности, возобновлена работа цеха по изготовлению шоколадных изделий "Собственная кондитерская", а также цех по заготовке хлеба и хлебобулочных изделий "Крафтяр" для хлебной мастерской "Буланжери Артизан" (Boulangerie Artisan) на улице Ярославов Вал в Киеве.

"Вернулся к работе третий цех по свежему обжариванию кофе на одном из лучших ростеров - Giesen. Кофейные зерна из разных плантаций обжариваются, молятся, фасуются и транспортируются в торговые сети "Сільпо", "Фора", "ТРАШ! THRASH", Fozzy C&C по всей Украине", — подытожили в компании.

Напомним, ранее стало известно, что крупнейшая национальная торговая сеть АТБ быстро возобновляет деятельность на освобожденных от оккупантов территориях Украины.