У Ворзелі відновив свою діяльність завод Fozzy Group: на роботу повернулися 150 людей

Група компаній Fozzy Group відновила виробництво хліба, кондитерських виробів та обсмажування кави у Ворзелі (Київська область). Продукція із заводу вже відвантажується для торгових мереж "Сільпо", "Фора", "ТРАШ! THRASH", Fozzy C&C.

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Про це йдеться у повідомленні ДК Fozzy Group.

"Поки це єдине виробництво, яке розпочало свою діяльність у Ворзелі та відновило виробничу потужність. На роботу повернулося 150 спеціалістів заводу. На заводі працюють три цехи, продукти з яких доставляються по всій Україні. На підприємстві вже обсмажується та фасується 36 тонн кави, виробляється більше 10 тонн шоколадних виробів та заготовляється 236 тонн хлібобулочних виробів на місяць", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, відновлено роботу цеху з виготовлення шоколадних виробів "Власна кондитерська", а також цех із заготівлі хліба та хлібобулочних виробів "Крафтяр" для хлібної майстерні "Буланжері Артизан" (Boulangerie Artisan) на вулиці Ярославів Вал у Києві.

"Повернувся до роботи третій цех із свіжого обсмажування кави на одному з найкращих ростерів - Giesen. Кавові зерна з різних плантацій обсмажуються, моляться, фасуються та транспортуються у торгові мережі "Сільпо", "Фора", "ТРАШ! THRASH", Fozzy C&C по всій Україні", - підсумували в компанії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що найбільша національна торговельна мережа АТБ швидко відновлює діяльність на звільнених від окупантів територіях України.