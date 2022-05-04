АТБ восстанавливает работу магазинов в Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях

Сеть АТБ возобновляет работу на освобожденных территориях, открывает магазины, которые не получили значительных повреждений. Об этом в интервью Forbes Ukraine заявил председатель совета директоров корпорации АТБ Борис Марков.

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"Сейчас мы восстанавливаем работу магазинов. Это прежде всего Киевская, Черниговская, Сумская, Харьковская области. Везде, где есть доступность, мы планируем открывать. Надеюсь, если не будет военного обострения, мы в течение апреля - мая откроем те магазины, которые не нуждаются в большой реконструкции. А магазинов, которые нуждаются в этом, к сожалению, уже десятки", - сказал Марков.

Он отметил, что, по предварительным оценкам, убытки компании из-за вторжения РФ составляют миллиарды грн.

Также по его словам, война заставила "АТБ" приостановить работу более 200 магазинов

На сегодня по всей Украине работает около 1000 магазинов "АТБ", а почти 100 магазинов закрыты - они находятся на временно оккупированных территориях.

Напомним, сеть супермаркетов АТБ бесплатно доставляет срочные гуманитарные посылки между Львовом, Харьковом, Одессой и Херсоном.

Компания АТБ-маркет также приняла решение возобновить реализацию продукции компаний Roshen и "Наша Ряба" в магазинах своей торговой сети.