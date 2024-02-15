Fozzy Group открыла в Киеве первый медицинский центр "Doctor Sam"

Одна из ведущих торгово-промышленных компаний Украины Fozzy Group объявила об открытии своего первого медицинского центра Doctor Sam, расположенного в Киеве, в торгово-развлекательном центре Respublika Park на Кольцевой дороге, 1.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Согласно сообщению, Doctor Sam представляет собой клинику с широким спектром услуг. Клиника предлагает амбулаторные и консультативные услуги, диагностику, сопровождение беременности, услуги дневного стационара, профилактические вакцинации и многое другое для детей и взрослых.

"Fozzy Group продолжает развиваться и открывает новый бизнес... Doctor Sam – это не просто ваш врач, это ваш надежный партнер в поддержке здоровья", – рассказал основатель и генеральный директор медицинского центра Сэм Аганов.

Стоит отметить, что Fozzy Group – одна из самых крупных торгово-промышленных групп Украины. Бизнес-интересы группы охватывают ритейл, производство продуктов питания, банковское дело, ИТ, логистический, туристический и ресторанный бизнес. Она включает такие торговые сети как "Сильпо", Le Silpo, Fozzy, "Фора", Thrash! Траш!, "Белая ромашка", ringoo.

Напомним, группа компаний Fozzy Group в мае возобновила производство хлеба, кондитерских изделий и обжарки кофе в Ворзеле (Киевская область). Продукция с завода уже отгружается для торговых сетей "Сільпо", "Фора", "ТРАШ! THRASH", Fozzy C&C.

Также Fozzy Group продолжает развивать услуги доставки и запускает Loko – новый украинский фудтех-стартап, предоставляющий услугу быстрой доставки продуктов и блюд. Сервис интегрирован в мобильное приложение "Сильпо".