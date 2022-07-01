Fozzy Group запустил сервис сверхбыстрой доставки продуктов

Fozzy Group продолжает развивать услуги доставки и запускает Loko – новый украинский фудтех-стартап, предоставляющий услугу быстрой доставки продуктов и блюд. Сервис интегрирован в мобильное приложение "Сільпо".

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Об этом сообщила пресс-служба Fozzy Group.

Сервис должен был начать работу 28 февраля 2022, но из-за полномасштабного вторжения России его запуск пришлось отложить.

В июне Loko запустили в Киеве. Продукты и блюда Loko доставляют за 15-30 минут в зависимости от наполнения заказа и адреса. Доставку заказов осуществляют "СитиРайдеры" — специалисты, предоставляющие услуги по доставке на электроскутерах.

Кроме того, Loko сотрудничает с ресторанами в районе Позняков, Березняков и части Осокорков в Киеве.

Сейчас сервис Loko интегрирован в мобильное приложение "Сільпо".

"Преимущества Loko – скорость доставки от 15 минут, гибридные заказы продуктов из супермаркета и ресторанных блюд, собственная выпечка и кофе, а также разумно подобранный ассортимент продуктов", – рассказали в компании.

Стоимость доставки зависит от общей стоимости заказа. Оплатить заказ можно в мобильном приложении Сільпо.

"Loko был создан для всех, кто ценит свое время и живет динамичной жизнью, чтобы покупатели могли получить все самое необходимое и вкусное за минуты. Проект Loko является частью Fozzy Group, но работает независимо, как и ряд других проектов", — пояснили в компании.

Напомним, группа компаний Fozzy Group в мае возобновила производство хлеба, кондитерских изделий и обжарки кофе в Ворзеле (Киевская область). Продукция с завода уже отгружается для торговых сетей "Сільпо", "Фора", "ТРАШ! THRASH", Fozzy C&C.