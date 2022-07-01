Fozzy Group запустив сервіс надшвидкої доставки продуктів

Fozzy Group продовжує розвивати послуги доставки та запускає Loko – новий український фудтех-стартап, який надає послугу швидкої доставки продуктів та страв. Сервіс інтегрований у мобільний додаток "Сільпо".

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Про це повідомила прес-служба Fozzy Group.

Сервіс повинен був розпочати роботу 28 лютого 2022 року, але через повномасштабне вторгнення Росії його запуск довелося відкласти.

У червні Loko запустили у Києві. Продукти та страви Loko доставляють за 15-30 хвилин в залежності від заповнення замовлення та адреси. Доставку замовлень здійснюють "СітіРайдери" - фахівці, які надають послуги з доставки на електроскутерах.

Крім того, Loko співпрацює з ресторанами в районі Позняків, Березняків та частини Осокорків у Києві.

Наразі сервіс Loko інтегрований у мобільний додаток "Сільпо".

"Переваги Loko - швидкість доставки від 15 хвилин, гібридні замовлення продуктів із супермаркету та ресторанних страв, власна випічка та кава, а також розумно підібраний асортимент продуктів", - розповіли в компанії.

Вартість доставки залежить від вартості замовлення. Сплатити замовлення можна у мобільному додатку "Сільпо".

"Loko був створений для всіх, хто цінує свій час і живе динамічним життям, щоб покупці могли отримати все найнеобхідніше та найсмачніше за хвилини. Проект Loko є частиною Fozzy Group, але працює незалежно, як і низка інших проектів", - пояснили в компанії .

Нагадаємо, група компаній Fozzy Group у травні відновила виробництво хліба, кондитерських виробів та обсмажування кави у Ворзелі (Київська область). Продукція із заводу вже відвантажується для торгових мереж "Сільпо", "Фора", "ТРАШ! THRASH", Fozzy C&C.