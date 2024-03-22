Сколько украинцев ритейлеры обеспечили работой и уплатили налоги из заработной платы в 2023 году

В 2023 году ведущие компании отрасли ритейла заплатили более 28 млрд грн налогов на труд в виде НДФЛ, военного сбора и ЕСВ и обеспечили работой более 393 000 работников.

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Об этом сообщает RAU.UA

Так, опрос 102 компаний показал, что к концу декабря 2023 года в сфере ритейла было более 393 000 сотрудников, задействованных в работе сетей. Соответственно, в масштабах страны эти цифры будут значительно выше.

В опросе были представлены компании из восьми секторов: продовольственного и непродовольственного ритейла, аптечные сети, АЗК, ювелирные магазины, сети по продаже одежды и обуви, электроники и бытовой техники, стройматериалов. Ритейлеры пытаются сохранить кадры там, где это возможно, поскольку потом будет труднее найти или воспитать нужного специалиста.

По мере возобновления и роста количества магазинов количество рабочих мест будет постепенно расти. Соответственно будут расти и налоговые поступления от ритейла за счет НДФЛ, военного сбора и единого социального взноса, уплачиваемых из фонда заработной платы.

Аналитики посчитали, что в прошлом году более сотни ритейлеров уплатили в бюджеты всех уровней 28 млрд грн налогов только в виде начислений на оплату труда.

Рынок труда в Украине

Собеседники Delo.ua из сферы ритейла рассказали, что дефицит кадров, особенно мужчин, привел к гендерным изменениям в некоторых компаниях. Из-за имеющейся проблемы с нехваткой персонала бизнеса приходится привлекать все больше женщин к работе на складах, в логистике, водителями. Для этого ритейл применяет новейшие подходы в организации работы. Например, ведут диалог с поставщиками по уменьшению размеров и веса упаковок товаров.

В то же время острая нехватка персонала побуждает переосмыслить операционные процессы и провести их оптимизацию. Например, бизнес активно развивает направления самообслуживания в магазинах и совершенствует всю логистическую цепочку движения товаров от производителя к клиенту.

Кроме того, в Work.ua проанализировали новых соискателей, которые на сайте создали резюме в январе 2022 и 2024 годов. Так, на рынке труда увеличилась доля женщин с 57 до 62%. Также возросла доля людей в возрасте от 18 до 24 лет.