VARUS припиняє співпрацю з Zakaz.ua: у чому причина

Мережа VARUS оголосила про завершення партнерства з сервісом доставки Zakaz.ua у звязку з масштабуванням власного сервісу VARUS.UA.

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Про це повідомила пресслужба VARUS.

Зазначається, що розширення покриття власної доставки та масштабування послуги онлайн-замовлень є частиною стратегії розвитку VARUS.UAз надання своїм клієнтам більш зручного сервісу.

“Ми висловлюємо подяку команді Zakaz.ua за співпрацю, проте надалі плануємо розвивати сервіс доставки, як партнери по ринку. Наразі VARUS прийняв стратегічне рішення про масштабування власного сервісу VARUS.UA,” – зауважив Олег Спірін, e-commerce директор VARUS.

Що пропонує VARUS клієнтам

Як наголошують в компанії, VARUS.UA – це зручний сервіс, що пропонує своїм клієнтам:

Широкий асортимент: на сайті представлено понад 20 000 товарів, включаючи свіжі продукти, бакалію, готову їжу, напої, товари для дому та багато іншого.

на сайті представлено понад 20 000 товарів, включаючи свіжі продукти, бакалію, готову їжу, напої, товари для дому та багато іншого. Швидка та зручна доставка : сервіс пропонує різні варіанти доставки — додому, самовивіз з магазину та швидку доставку. Клієнтам доступні зручні 20-хвилинні слоти доставки. Завдяки цьому тепер не потрібно чекати на кур’єра годинами, можна ефективно планувати свій день та отримати замовлення у чітко визначений часовий проміжок.

: сервіс пропонує різні варіанти доставки — додому, самовивіз з магазину та швидку доставку. Клієнтам доступні зручні 20-хвилинні слоти доставки. Завдяки цьому тепер не потрібно чекати на кур’єра годинами, можна ефективно планувати свій день та отримати замовлення у чітко визначений часовий проміжок. Високий рівень сервісу: найкращий досвід онлайн-покупок, зручний інтерфейс сайту, кваліфікована підтримка та швидка доставка.

ДОВІДКА:

VARUS — національна мережа супермаркетів, що представлена на ринку продуктового ритейлу України компанією «Омега». Перший магазин мережі відкрився у 2003 році у Дніпрі, наразі загальна кількість — 109 супермаркетів у різних містах України та DarkStore у Києві.

Мережа VARUS працює в кількох форматах: класичні супермаркети, магазини To Go і сервіс усвідомлених покупок VARUS.UA.

Zakaz.ua - український сервіс доставки продуктів, що входить до міжнародної групи компаній Zakaz Global. Замовлення здійснюється на сайті та в додатку Zakaz.ua на iOS та Android. Сервіс працює на ринку України з 2010 року й надає послуги замовлення та доставки продуктів харчування з популярних продуктових мереж роздрібної торгівлі: METRO, Аuchan, NOVUS, МегаМаркет, ЕКО маркет, Таврія В, VARUS, UltraMarket, Восторг, КОСМОС, супермаркет "Харків", WINETIME та За Раз.

Нагадаємо, з січня у мешканців Києва зʼявилась можливість замовляти продукти на платформі сервісу доставки Zakaz.ua з чергового супермаркету. Новим ритейлером на платформі став віртуальний онлайн-супермаркет "За Раз".