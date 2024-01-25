Сервис доставки Zakaz.ua запустил доставку продуктов из нового супермаркета

С 22 января у жителей Киева появилась возможность заказывать продукты на платформе сервиса доставки из очередного супермаркета. Новым ритейлером на платформе стал виртуальный онлайн-супермаркет "За Раз".

Об этом сообщает пресс-служба сервиса доставки.

"Виртуальный онлайн-ритейл — это удобный способ ведения торговли через Интернет, не обязательно предполагающий наличие собственного физического магазина. Такой формат создает для компании дополнительные каналы прибыли, помогает расширять возможности и целевую аудиторию", — рассказал СЕО Zakaz.ua Андрей Курский.

Он отметил, что заказать доставку продуктов из онлайн-супермаркета "За Раз" могут жители столицы и пригорода. Вскоре планируется также внедрить возможность для клиентов доставку заказов из "За раз" по всей стране с помощью логистического партнера "Новая Почта".

Согласно сообщению прессслужбы, широкий ассортимент виртуального онлайн-ритейлера "За раз" на сайте Zakaz.ua включает более 50 тысяч свежих и качественных товаров. Среди них эксклюзивные отечественные и иностранные товары, экологические продукты локальных производителей, фермерств и крафтовых мануфактур, разнообразные фрукты и овощи, молочная продукция, свежая рыба и мясо, детское питание, замороженные продукты, охлажденные полуфабрикаты, а также большой ассортимент непродовольственной группы товаров. .

Как сделать заказ в магазине "За раз"

Для того чтобы оформить заказ в виртуальном супермаркете, необходимо:

зайти на сайт zaraz.zakaz.ua или открыть мобильное приложение Zakaz.ua;

выбрать город, способ доставки, нужный адрес;

наполнить корзину;

отметить удобное временное окно доставки.

После подтверждения заказа персональный шоппер станет собирать товары согласно списку, а затем передаст их курьеру. В случае отсутствия товара из списка заказа, с покупателем свяжутся и предложат заменить его аналогичным в той же ценовой категории. Традиционно доставка осуществляется в рамках 2-часовых слотов с 10:00 до 22:00 во все районы столицы и пригорода.

Кроме того, как отметили в компании, существует возможность экспресс-доставки заказа в течение часа – при условии, что корзина была оформлена за 2 часа до нужного слота.

Добавим, что минимальная стоимость доставки – от 89 грн.

В честь открытия "За раз" для новых клиентов сервиса Zakaz.ua действует акционное предложение, в рамках которого первые две доставки заказов по онлайн-супермаркету весом до 51 кг при сумме чека от 900 грн бесплатны.

Также для клиентов возможна доставка заказа весом до 51 кг при сумме чека от 3000 грн.

Справка

Zakaz.ua – украинский сервис доставки продуктов, входящий в международную группу компаний Zakaz Global. Заказ можно сделать на сайте и в приложении Zakaz.ua на iOS и Android. Сервис работает на рынке Украины с 2010 года и предоставляет услуги заказа и доставки продуктов питания из популярных продуктовых сетей розничной торговли: METRO, Auchan, NOVUS, МегаМаркет, ЭКО маркет, Таврия В, VARUS, UltraMarket, Восторг, КОСМОС, супермаркет "Харьков", WINETIME и За Раз.