Гетманцев назвал дату, с которой будут отменены льготы для бизнеса

Отмена льгот и возобновление проверок для бизнеса произойдет с 1 августа. Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в комментарии Forbes Ukraine.

По его словам, народные депутаты не успели сделать это с 1 июля исключительно по техническим причинам.

При этом парламентарии могут внести некоторые правки в законопроект №8401, который должен отменить льготы и вернуть проверки. В частности, есть правка, согласно которой бизнес в прифронтовых зонах будет иметь действующий режим налогообложения.

Еще одной правкой предлагают, чтобы проверки бизнеса в 2023-2024 годах касались только тех, кто имеет меньше налоговую нагрузку, чем в среднем по отрасли, и выплачивает зарплаты ниже средних по отрасли.

Напомним, сейчас законопроект №8401 Верховная Рада приняла только в первом чтении. Принятие этого документа является одним из обязательств Украины в рамках меморандума по экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом.

Среди прочего законопроект предусматривает:

отмену единого налога в 2%;

отмену льготы по уплате налога для ФЛП I-й и II-й групп;

возобновление документальных проверок;

возвращение штрафных санкций за нарушение использования регистраторов расчетных операций (РРО).

12 июня нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что эти налоговые изменения не произойдут 1 июля, как это планировалось.

Депутат от "Европейской Солидарности" Нина Южанина объяснила, что в июне заседаний Верховной Рады больше не планируется, поэтому до 1 июля парламент не успеет принять законопроект во втором чтении.