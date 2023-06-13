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Гетманцев назвав дату, з якої буде скасовано пільги для бізнесу
Скасування пільг і відновлення перевірок для бізнесу відбудеться з 1 серпня. Про це заявив очільник фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев у коментарі Forbes Ukraine.
За його словами, народні депутати не встигли зробити це з 1 липня виключно з технічних причин.
При цьому парламентарі ще можуть внасти деякі правки у законопроєкт №8401, який має скасувати пільги та повернути перевірки. Зокрема, є правка, за якою бізнес у прифронтових зонах матиме чинний режим оподаткування.
Ще однією правкою пропонують, щоб перевірки бізнесу в 2023-2024 роках стосувалися лише тих, хто має менше податкове навантаження, ніж у середньому по галузі, і виплачує зарплати, нижчі за середні по галузі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, наразі законопроєкт №8401 Верховна Рада ухвалила лише в першому читанні. Прийняття цього документа є одним із зобов'язань України в рамках меморандуму про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом.
Серед іншого документ передбачає:
- скасування єдиного податку в 2%;
- скасування пільги зі сплати податку для ФОПів I-ї та II-ї груп;
- відновлення документальних перевірок;
- повернення штрафних санкцій за порушення використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО).
12 червня нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що ці податкові зміни не відбудуться 1 липня, як це планувалося.
Депутатка від "Європейської Солідарності" Ніна Южаніна пояснила, що в червні засідань Верховної Ради більше не планується, тому до 1 липня парламент не встигне ухвалити законопроєкт в другому читанні.