ДБР повідомило про підозру братам Медведчука та Козака у несплаті податків на 75 млн грн

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру рідним братам колишніх народних депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака та їхнім двом спільникам. Вони організували на одному з підконтрольних підприємств Львівщини схеми ухилення від сплати податків, що завдало державі збитків на 75 мільйонів гривень.

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Про це повідомила пресслужба ДБР.

Слідство встановило, що схема діяла декілька років до 2022 року на підприємстві з виготовлення цегли. Сировину для продукції підприємство видобувало на одному з кар’єрів регіону.

"За вказівкою власників директор, головний бухгалтер та інші посадовці підприємства підробляли документи про обсяги виготовленої продукції. Частину необлікованої продукції вони продавали юридичним та фізичним особам за готівку", - йдеться в повідомленні органу.

Також учасники схеми фальсифікували фінансову, податкову та статистичну звітність. Внаслідок цього впродовж п’яти років на підприємстві було приховано продукції на майже 160 млн грн, а держбюджет недоотримав майже 75 млн грн податків.

За даними слідства, ці кошти передавалися Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку, які використовували їх, зокрема, для фінансування збройної агресії Росії проти України.

Братам екснардепів, директору та головному бухгалтеру підприємства повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді застави у сумі 9 млн грн – для директора, та 6 млн грн – для головного бухгалтера. Також вирішується питання про накладення арешту на майно фігурантів та їхніх близьких родичів.

Братам Медведчука та Козака, які переховуються від правосуддя за кордоном, підозру було повідомлено заочно. Згодом їх буде оголошено у національний та міжнародний розшук.

Розслідування триває, встановлюються інші факти протиправної діяльності. Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.

Слід зазначити, що раніше ДБР передали на потреби однієї з бригад Збройних сил України сімнадцять автомобілів, арештованих у родичів ексдепутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака. Вартість транспортних засобів складає 1,1 млн доларів США.

Нагадаємо, у квітні 2022 року на ці автомобілі було накладено арешт у межах розслідування кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр (ст. 364, ст. 240 КК України). А в середині травня 2024 року яхта Royal Romance, яка належала Медведчуку, перейшла під прапор України та набула статус українського судна.

Віктор Медведчук же, нагадаємо, у вересні 2022 року був переданий Росії в обмін на полонених українських військових, а до цього з квітня 2022 року перебував під арештом у справі про державну зраду. На початку січня 2023 року він був позбавлений українського громадянства і, відтак, згодом втратив мандат у парламенті.