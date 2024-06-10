ГБР сообщило о подозрении братьям Медведчуку и Казаку в неуплате налогов на 75 млн грн

Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении родным братьям бывших народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака и их двух сообщников. Они организовали на одном из подконтрольных предприятий Львовщины схемы уклонения от уплаты налогов, что нанесло государству ущерб на 75 миллионов гривен.

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Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Следствие установило, что схема действовала несколько лет до 2022 года на предприятии по изготовлению кирпича. Сырье для продукции добывалось на одном из карьеров региона.

"По указанию владельцев директор, главный бухгалтер и другие должностные лица предприятия подделывали документы об объемах произведенной продукции. Часть неучтенной продукции они продавали юридическим и физическим лицам за наличные деньги", - говорится в сообщении органа.

Также участники схемы фальсифицировали финансовую, налоговую и статистическую отчетность. В результате на протяжении пяти лет на предприятии было скрыто продукции почти на 160 млн грн, а госбюджет недополучил почти 75 млн грн налогов.

По данным следствия, эти средства передавались Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку, которые использовали их в частности для финансирования вооруженной агрессии России против Украины.

Братьям экс-нардепов, директору и главному бухгалтеру предприятия объявлено о подозрении в уклонении от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемым меры предосторожности в виде залога в сумме 9 млн грн – для директора, и 6 млн грн – для главного бухгалтера. Также решается вопрос о наложении ареста на имущество фигурантов и близких родственников.

Братьям Медведчука и Козака, которые скрываются от правосудия за границей, подозрение было сообщено заочно. Впоследствии они будут объявлены в национальный и международный розыск.

Расследование продолжается, устанавливаются другие факты противоправной деятельности. Процессуальное руководство осуществляет Львовская областная прокуратура.

Следует отметить, что ранее ГБР передали на нужды одной из бригад Вооруженных сил Украины семнадцать автомобилей, арестованных у родственников экс-депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Стоимость транспортных средств составляет 1,1 млн. долларов США.

Напомним, в апреле 2022 года на эти автомобили был наложен арест в рамках расследования уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр (ст. 364, ст. 240 УК Украины). А в середине мая 2024 года яхта Royal Romance, принадлежавшая Медведчуку, перешла под флаг Украины и приобрела статус украинского судна.

Виктор Медведчук же, напомним, в сентябре 2022 года был передан России в обмен на пленных украинских военных, а до этого с апреля 2022 находился под арестом по делу о государственной измене. В начале января 2023 года он был лишен украинского гражданства и, следовательно, впоследствии потерял мандат в парламенте.