Обыски в КГГА: ГБР поймало чиновника на поборах с автоперевозчиков (ФОТО)

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили заместителю директора департамента транспортной инфраструктуры Киевгорадминистрации о подозрении в вымогательстве взяток у киевских автоперевозчиков.

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Кроме того, как говорится в сообщениях ГБР и столичной прокуратуры, о подозрении по той же части 3 статьи 368 Уголовного кодекса сообщили директору транспортного предприятия, помогавшему чиновнику организовать систему поборов.

Фото: пресс-служба ГБР Фото: пресс-служба ГБР Фото: пресс-служба ГБР

В чем подозревают чиновника

В бюро отмечают, что в апреле в бюро обратилась жена военнослужащего, руководившая фирмой мужа, пока тот служит. Предприятие обслуживало один из киевских маршрутов.

Женщина жаловалась на системное давление со стороны чиновника и угрозы расторгнуть действующий договор на пассажирские перевозки, если она не согласится на сотрудничество. В частности, компания должна была еженедельно передавать чиновнику через подконтрольную фирму 40 тысяч гривен за право работы на маршруте.

В прокуратуре говорят, что договор с предприятием, которое предоставляло транспортные услуги с 2021 года, все же был расторгнут, а после этого временно работать на соответствующем маршруте разрешили компании, директор которой имел связи с упомянутым чиновником.

Когда же руководитель первой компании обратился к городским властям за разъяснением причин прекращения сотрудничества, заместитель начальника департамента направил его к директору предприятия-временного перевозчика "для поиска компромисса", в качестве которого и было предложено еженедельно платить по 40 тысяч гривен (около 800 гривен с автобуса за будний день и 600 – за выходной).

Посредником для передачи средств выступил директор самого транспортного предприятия, приближенного к руководству департамента КГГА. Всего в ходе расследования задокументирован ряд фактов получения взяток на общую сумму 280 тысяч гривен. Впрочем, судя по описанной фабуле дела, речь идет о фиксации поборов только с одного перевозчика.

Правоохранители задержали предпринимателя-посредника сразу после получения очередного транша для чиновника. Проведен ряд обысков, в ходе которых изъяты документы и техника, подтвердившие противоправную деятельность.

Решается вопрос об избрании мер пресечения подозреваемым. Также проверяется возможная причастность "других должностных лиц КГГА", а именно руководства указанного чиновника, к реализации преступной схемы.

Как уточняет "Украинская правда", подозрение получил заместитель директора департамента транспортной инфраструктуры - начальник управления транспорта и городской мобильности Максим Широков.

Его непосредственным начальником является Руслан Кандибор, а координирует деятельность возглавляемого Кандибором департамента в рамках своих полномочий заместитель главы КГГА по осуществлению полномочий самоуправления Константин Усов.

Что говорят об обысках в мэрии Киева

Последний накануне прокомментировал проведение обысков в столичной мэрии, сообщив, что у него самого следователи ГБР изъяли "для ознакомления" телефоны, компьютер и личные средства.

"По моей инициативе номера каждой купюры зафиксировали во избежание манипуляций. Несмотря на отсутствие определения суда об обыске, мы полностью сотрудничали с органами досудебного расследования и готовы делать это в дальнейшем", – отметил Усов.

Чиновник заявил, что прозрачные правила работы в сфере перевозок являются целью работы столичных властей, и если кто-то из чиновников принимал участие в противозаконной деятельности, "покрывать их никто не будет" - наоборот, следствию будет предоставлена соответствующая помощь.

"Это не в моих правилах. Конечно, прозрачность не всегда удовлетворяет игроков рынка. Мы помним и заказные протесты маршрутной мафии, угрозы и шантаж работников мэрии города, а также многочисленные уголовные производства, обыски и оперативно-розыскные действия, проводимые представителями различных правоохранительных органов при обострении правоотношений с частными перевозчиками в прошлом", – добавил Усов.

В свою очередь, руководитель Киева Виталий Кличко в комментарии "Суспільному" заявил, что не располагает надлежащей информацией об обысках в мэрии, но он готов сотрудничать в этом отношении с правоохранительными органами.

"Политическая ангажированность дает мне основания говорить, что с 2000 года по сегодняшний день - 1200 уголовных дел возбуждены против мэрии города, а до суда дошли всего восемь. И большая часть этих дел были политически ангажированы в направлении дискредитации и [того, чтобы] рассказать, как все плохо", - заявил при этом он.

Дело против "предшественника"

Напомним, что ГБР уже разоблачало в КГГА схему получения "дани" с автоперевозчиков. Так, в июле 2022 года был задержан другой заместитель Кандибора - Виктор Сасин.

Отмечалось, что злоумышленник шантажировал одного из перевозчиков, требуя ежедневную фиксированную плату с каждого выходящего на маршрут автобуса. Посредником был его знакомый, руководитель государственного предприятия "Киевоблреклама" Александр Ругаль.

Установлено, что чиновник требовал 100 тысяч долларов за беспрепятственную работу и еще 120 тысяч долларов за продление четырех договоров на перевозку, несмотря на то, что они должны быть автоматически продлены во время военного положения.

Впрочем, квалифицировать такую деятельность должностного лица и его сообщника, судя по сообщениям ГБР, удалось лишь как мошенничество, хотя, как писали СМИ, в течение года до этого расследование велось и о возможном получении взяток.

Кроме того, уже в ходе обыска у Сасина было обнаружено и оружие, так что ему инкриминировали незаконное обращение с ним. В июле 2023 года дело передали в суд, однако о вынесении приговора фигурантам пока не сообщалось.