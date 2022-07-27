Чиновника КГГА задержали за вымогательство взятки с автоперевозчиков

Сотрудники Госбюро расследований (ГБР) совместно с прокуратурой Киева задержали за вымогательство взятки одного из заместителей директората департамента транспорта Киевской городской администрации.

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Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

“Должностное лицо разработало схему, по которой перевозчики должны платить ежедневную фиксированную плату с каждого из сотен автобусов, которые выходили на рейс в Киеве. В посредники он взял своего близкого друга, возглавлявшего одно из государственных предприятий столицы”, - говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что чиновник требовал от совладельца трех киевских предприятий, осуществлявших автобусные перевозки пассажиров, 100 тыс. дол. за беспрепятственную предпринимательскую деятельность и 120 тыс. дол. - за продление четырех договоров на перевозку пассажиров.

При этом, согласно условиям военного положения, киевские власти должны были автоматически продлить действие этих договоров до конца войны.

Для того чтобы предприниматель быстрее принял «правильное решение», злоумышленники постоянно давили на него, проводили внеплановые проверки предприятий по соблюдению условий договоров и правил перевозки пассажиров, составляли акты об искусственных нарушениях.

До начала российской агрессии перевозчик уже «оплачивал» дань должностному лицу, что также задокументировано работниками ГБР.

ГБР задержало высокопоставленного чиновника и его сообщника «на горячем» при получении очередной взятки в сумме 220 тыс. дол.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, пока взяточником занимаются правоохранительные органы и будет продолжаться расследование, он будет безотлагательно отстранен от исполнения обязанностей.

"Городские власти и дальше готовы сотрудничать с правоохранительными органами для предотвращения и борьбы с коррупцией. Мы постоянно передаем материалы внутренних аудитов КГГА и сотрудничаем с правоохранителями", - подчеркнул Кличко.