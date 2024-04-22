На улицах Киева появятся автобусы из Гамбурга

22 апреля во время визита в Киев мэр Гамбурга Петер Ченчер презентовал новую партию помощи - 3 городских пассажирских низкопольных автобуса Mercedes и три машины скорой помощи.

Об этом написал мэр столицы Виталий Кличко.

Он сообщил, что автобусы оборудованы современным салоном, низким полом и системой кондиционирования. В ближайшее время они выйдут на столичные маршруты.

"Сегодня Киев получил от Гамбурга новую партию помощи - 3 городских пассажирских автобуса Mercedes - с низким полом и современным салоном, системой кондиционирования. В ближайшее время они выйдут на столичные маршруты. А также мы получили 3 современных карета скорой помощи Mercedes", - написал Кличко.

Он добавил, что всего с начала полномасштабной войны Гамбург предоставил Киеву 6 современных пассажирских автобусов и 9 "скорых".

"И в ближайшее время поступят еще несколько городских автобусов… С начала полномасштабного вторжения России в Украину, Гамбург приютил 45 тысяч спасавшихся от войны украинцев. Также за это время город предоставил Киеву большое количество гуманитарной помощи, медицинских средств", - подчеркнул городской голова.

"Киевпасстранс" закупит 85 новых автобусов в Турции

Столичное коммунальное предприятие "Киевпасстранс" заключило договор с турецкой Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş. на поставку пассажирских автобусов, профинансированных в рамках кредита от ЕИБ.

Согласно сообщению, первая партия автобусов должна поступить уже через 8 месяцев после того, как "Киевпасстранс" оплатит аванс, а вся партия – в течение 22 месяцев. В общей сложности речь идет о 85 автобусах. Стоимость договора составит €18 591 017,25.

Добавим, что в мае 2023 года Департамент транспортной инфраструктуры Киевгорадминистрации расторг договор с недобросовестным частным автоперевозчиком, что обслуживает маршрут №150. Указано, что вместо обещанных автобусов Volvo перевозчик пустил на маршрут "убитые" "Богданы".