На вулицях Києва з'являться автобуси з Гамбурга

22 квітня під час візиту до Києва мер Гамбурга Петер Ченчер презентував нову партію допомоги - 3 міських пасажирських низькопідлогових автобуси Mercedes та три машини швидкої допомоги.

Про це написав мер столиці Віталій Кличко.

Він повідомив, що автобуси обладнані сучасним салоном, низькою підлогою і системою кондиціонування. Найближчим часом вони вийдуть на столичні маршрути.

"Сьогодні Київ отримав від Гамбурга нову партію допомоги - 3 міських пасажирських автобуси Mercedes - з низькою підлогою та сучасним салоном, системою кондиціонування. Найближчим часом вони вийдуть на столичні маршрути. А також ми отримали 3 сучасних карети швидкої допомоги Mercedes", - написав Кличко.

Він додав, що всього, від початку повномасштабної війни, Гамбург надав Києву 6 сучасних пасажирських автобусів та 9 "швидких".

"І найближчим часом надійдуть ще кілька міських автобусів… Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Гамбург прихистив 45 тисяч українців, які рятувалися від війни. Також за цей час місто надало Києву велику кількість гуманітарної допомоги, медичних засобів", - підкреслив міський голова.

"Київпастранс" закупить 85 нових автобусів у Туреччині

Столичне комунальне підприємство "Київпастранс" уклало договір з турецькою Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş. на поставку пасажирських автобусів, які будуть профінансовані в рамках кредиту від ЄІБ.

Згідно з повідомленням, перша партія автобусів має надійти вже через 8 місяців після того, як "Київпастранс" сплатить аванс, а вся партія – на протязі 22 місяців. Загалом, йдеться про 85 автобусів. Вартість договору складе € 18 591 017,25.

Додамо, що в травні 2023 року, Департамент транспортної інфраструктури Київміськадміністрації розірвав договір з недобросовісним приватним автоперевізником, що обслуговує маршрут №150. Вказано, що замість обіцяних автобусів Volvo перевізник пустив на маршрут "вбиті" "Богдани".