Обшуки в КМДА: ДБР піймало чиновника на поборах з автоперевізників (ФОТО)

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили заступнику директора департаменту транспортної інфраструктури Київміськадміністрації про підозру у вимаганні хабарів у київських автоперевізників.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Крім того, як ідеться у повідомленнях ДБР та столичної прокуратури, про підозру за тією ж частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу повідомлено директору транспортного підприємства, який допомагав чиновнику організувати систему поборів.

Фото: пресслужба ДБР Фото: пресслужба ДБР Фото: пресслужба ДБР

В чому підозрюють чиновника

В бюро зазначають, що у квітні до бюро звернулася дружина військовослужбовця, що керувала фірмою чоловіка, поки той служить. Підприємство обслуговувало один із київських маршрутів.

Жінка скаржилась на системний тиск з боку чиновника та погрози розірвати чинний договір на пасажирські перевезення, якщо вона не погодиться на "співпрацю". Зокрема, компанія мала щотижнево передавати чиновнику через підконтрольну фірму 40 тисяч гривень за право роботи на маршруті.

Натомість у прокуратурі кажуть, що договір з підприємством, яке надавало транспортні послуги з 2021 року, все ж був розірваний, а після цього тимчасово працювати на відповідному маршруті дозволили компанії, директор якої мав звʼязки зі згаданим чиновником.

Коли ж керівник першої компанії звернувся до міської влади за розʼясненням причин припинення співпраці, заступник начальника департаменту направив його до директора підприємства-тимчасового перевізника "для пошуку компромісу", в якості якого й було запропоновано щотижня платити по 40 тисяч гривень (біля 800 гривень з автобусу за будній день та 600 - за вихідний).

Посередником для передачі коштів виступив директор самого транспортного підприємства, наближеного до керівництва департаменту КМДА. Загалом під час розслідування задокументовано низку фактів отримання хабарів на загальну суму 280 тисяч гривень. Втім, судячи з описаної фабули справи, йдеться про фіксацію поборів лише з одного перевізника.

Правоохоронці затримали підприємця-посередника одразу після отримання чергового "траншу" для чиновника. Наразі проведено низку обшуків, під час яких вилучено документи та техніку, що підтвердили протиправну діяльність.

Вирішується питання про обрання запобіжних заходів підозрюваним. Також перевіряється можлива причетність "інших службових осіб КМДА", а саме керівництва вказаного чиновника, до реалізації злочинної схеми.

Як уточнює "Українська правда" підозру наразі отримав заступник директора департаменту транспортної інфраструктури - начальник управління транспорту та міської мобільності Максим Широков.

Його безпосереднім начальником є Руслан Кандибор, а координує діяльність очолюваного Кандибором департаменту у межах своїх повноважень заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов.

Що кажуть про обшуки у мерії Києва

Останній напередодні прокоментував проведення обшуків у столичній мерії, повідомивши, що у нього самого слідчі ДБР вилучили "для ознайомлення" телефони, компʼютер, особисті кошти.

"За моєї ініціативи номери кожної купюри зафіксували задля уникнення маніпуляцій. Незважаючи на відсутність ухвали суду про обшук, ми повністю співпрацювали з органами досудового розслідування і готові робити це надалі", – зазначив Усов.

Чиновник заявив, що прозорі правила роботи у сфері перевезень є метою роботи столичної влади, і якщо хтось з посадовців брав участь у протизаконній діяльності, "покривати їх ніхто не буде" - навпаки, слідству буде надано відповідну допомогу.

"Це не у моїх правилах. Звісно, прозорість не завжди задовольняє гравців ринку. Ми пам’ятаємо і замовні протести маршрутної мафії, погрози та шантаж працівників мерії міста, а також численні кримінальні провадження, обшуки та оперативно-розшукові дії, які проводилися представниками різних правоохоронних органів під час загострення правовідносин з приватними перевізниками у минулому", – додав Усов.

В свою чергу, очільник Києва Віталій Кличко у коментарі "Суспільному" заявив, що не має належної інформації щодо обшуків у мерії, але він готовий співпрацювати щодо цього з правоохоронними органами.

"Політична заангажованість дає мені підстави говорити, що від 2000 року по сьогодні - 1200 кримінальних справ порушені проти мерії міста, а до суду дійшли лиш вісім. І велика частина цих справ були політично заангажовані в напрямку дискредитації і [того, щоб] розказати, як все погано", - заявив при цьому він.

Справа проти “попередника”

Нагадаємо, що ДБР вже викривало в КМДА схему отримання “данини” з автоперевізників. Так, у липні 2022 року було затримано іншого заступника Кандибора - Віктора Сасіна.

Зазначалося, що зловмисник шантажував одного з перевізників, вимагаючи щоденну фіксовану плату з кожного автобуса, що виходив на маршрут. Посередником був його знайомий, керівник державного підприємства “Київоблреклама” Олександр Ругаль.

Встановлено, що посадовець вимагав 100 тисяч доларів за безперешкодну роботу та ще 120 тисяч доларів за продовження чотирьох договорів на перевезення, незважаючи на те, що вони мали бути автоматично продовжені під час воєнного стану.

Втім, кваліфікувати таку діяльність посадовця та його спільника, судячи з повідомлень ДБР, вдалося лише як шахрайство, хоча, як писали ЗМІ, протягом року до того розслідування велося й щодо можливого отримання хабарів.

Крім того, вже під час обшуку у Сасіна виявили й зброю, інкримінувавши йому незаконне поводження з нею. У липні 2023 році справу передали до суду, однак про винесення вироку фігурантам наразі не повідомлялося.